GROUPE PAROT : CHIFFRE D'AFFAIRE DES 9 PREMIERS MOIS 2019 EN CROISSANCE ORGANIQUE DE +5,8%

Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la mobilité automobile, publie son chiffre d'affaires au titre du 3ème trimestre et des 9 premiers mois de l'exercice 2019.

Chiffre d'affaires (en M€)

Données non auditées Données consolidées Périmètre constant[1] 2018 2019 % var 1er semestre 262,9 287,8 +9,4% +6,3% 3ème trimestre 119,0 124,6 +4,7% +4,5% 9 mois 381,9 412,4 +8,0% +5,8%





Alexandre Parot, Président-Directeur général du Groupe PAROT, commente :

« Le Groupe PAROT maintient une bonne dynamique de croissance, tirée essentiellement par la solide performance de la division véhicules commerciaux et les ventes de véhicules d'occasion aux professionnels et aux particuliers, et ce malgré un marché automobile en recul sur la période. »



412,4 M€ de chiffre d'affaires consolidé cumulé au 30 septembre 2019

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PAROT a atteint 124,6 M€ au 3ème trimestre 2019, en hausse de +4,7%, ce qui porte les revenus cumulés au 30 septembre 2019 à 412,4 M€, soit une progression de +8,0% par rapport à 2018. A périmètre constant, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois affiche une croissance organique de +5,8%.



Véhicules Particuliers : +8,4% fin septembre dont +5,5% de croissance organique

CA consolidé en M€ 9M 2018 9M 2019 Variation Organique Véhicules Particuliers 272,7 295,7 +8,4% +5,5%

L'activité « Véhicules Particuliers » (VP) a généré un chiffre d'affaires de 295,7 M€ sur 9 mois - dont 91,0 M€ au 3ème trimestre -, soit une progression de +8,4% par rapport à fin septembre 2018, et une croissance de +5,5% à périmètre constant.

Les ventes de véhicules particuliers d'occasion continuent de tirer la croissance du Groupe en affichant une hausse de +10,5% sur la période et de +9,9% à périmètre constant. Hors Zanzicar, la croissance des véhicules d'occasion à fin septembre est de +6,6% à périmètre constant.

Les véhicules neufs progressent de +5,5% sur les 9 premiers mois 2019, et +3,2% à périmètre constant face à un marché français en recul sur ce segment de -0,1%[2] sur la même période.



Véhicules Commerciaux : +6,5% fin septembre dont +6,1% de croissance organique

CA consolidé en M€ 9M 2018 9M 2019 Variation Organique Véhicules Commerciaux 108,8 115,9 +6,5% +6,1%

Le pôle « Véhicules Commerciaux » (VC) poursuit sa progression et affiche un chiffre d'affaires de 115,9 M€ sur 9 mois - dont 33,3 M€ au 3ème trimestre 2019 -, en croissance de +6,5% et +6,1% à périmètre constant.

Cette dynamique provient principalement des Véhicules d'Occasion qui progressent de +10,5% à périmètre constant. Les ventes de Véhicules Neufs marquent une croissance de +4,3% à périmètre constant.

La baisse en volume des véhicules neufs s'explique par une part plus importante de nos produits poids lourds dans les ventes en 2019, en raison d'un léger attentisme au 2ème trimestre face à la sortie du nouveau modèle de véhicule utilitaire léger d'IVECO (fin 2019).



Cessions en cours

Pour mémoire, Groupe PAROT a cédé la concession de Blois (41) le 31 octobre dernier. La cession des concessions de Bourges (18), Orléans Nord et Sud (45) est quant à elle toujours en cours. Ces sites représentaient un chiffre d'affaires cumulé de 23,4 M€ sur l'exercice 2018, pour 1,6 M€ de pertes nettes.







A? propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs (15 marques dont Ford, BMW, MINI, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Iveco et Man) et d'occasion, en France. Au 31 décembre 2018, le Groupe abritait 37 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par 967 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 524 M€.

Depuis 2016, il est le 1er groupe de distribution coté sur les marchés d'Euronext (ALPAR).

Plus d'informations sur : www.groupe-parot.com



ANNEXES



RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PÔLE T3 2019

Chiffre d'affaires consolidé (en k€) T3 2018 T3 2019 Var en k€ % croissance % du CA 2019 Var périmètre constant Données non auditées Véhicules particuliers 88,2 91,0 2,8 3,2% 73,0% 3,0% Véhicules commerciaux 30,7 33,3 2,6 8,6% 26,7% 8,1% Autres activités 0,1 0,3 0,1 100,6% 0,2% 100,6% TOTAL 119,0 124,6 5,6 4,7% 4,5%



RÉPARTITION DES VOLUMES PAR PÔLE T3 2019

Volumes (en nb d'unités) T3 2018 T3 2019 Var. en nb % croissance % du vol 2019 Var périmètre constant Données non auditées Véhicules particuliers 5 007 5 186 179 3,6% 87,2% 2,7% Véhicules commerciaux 734 758 24 3,3% 12,8% 3,3% TOTAL 5 741 5 944 203 3,5% 2,8%





RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PÔLE FIN SEPTEMBRE 2019

Chiffre d'affaires consolidé (en k€) 9M 2018 9M 2019 Var en k€ % croissance % du CA 2019 Var périmètre constant Données non auditées Véhicules particuliers 272,7 295,7 23,0 8,4% 71,7% 5,5% Véhicules commerciaux 108,8 115,9 7,0 6,5% 28,1% 6,1% Autres activités 0,4 0,8 0,4 103,4% 0,2% 103,4% TOTAL 381,9 412,4 30,5 8,0% 5,8%



RÉPARTITION DES VOLUMES PAR PÔLE FIN SEPTEMBRE 2019

Volumes (en nb d'unités) 9M 2018 9M 2019 Var. en nb % croissance % du vol 2019 Var périmètre constant Données non auditées Véhicules particuliers 15 781 17 669 1 888 12,0% 86,9% 8,2% Véhicules commerciaux 2 717 2 672 -45 -1,7% 13,1% -1,7% TOTAL 18 498 20 341 1 843 10,0%

[1] Excluant les concessions de Bourges et Châteauroux de Parot Automotive (ex-WebAuto) depuis le 16 février 2018, Parot Automotive Limoges (ex-Alfred Boos Développement) depuis le 1er mai 2018 pour le pôle « Véhicules Particuliers » et de l'agent réparateur pour la marque IVECO (Neulat VI) à Montauban depuis le 4 février 2019 pour le pôle « Véhicules Commerciaux ».

[2] Volumes d'immatriculations sur véhicules particuliers neufs, source CCFA