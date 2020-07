GROUPE PAROT : CA DU 1ER SEMESTRE 2020 : 166,6 M EUR (-32% EN PERIMETRE COMPARABLE) - CA JUIN 2020 ISOLE : 41,0 M EUR (+8% EN PERIMETRE COMPARABLE)

Communiqué de presse

Le 30 Juillet 2020

CA du 1er Semestre 2020 : 166,6 M€ (-32% en périmètre comparable)

CA Juin 2020 isolé : 41,0 M€ (+8% en périmètre comparable)

Le Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la distribution automobile, publie son chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2020.

Chiffre d'affaires (en M€)

Données non auditées Données consolidées Périmètre comparable[1] S1 2019 S1 2020 % var 1er semestre 287,8 166,6 -42,1% -31,7% . 1er trimestre 143,0 95,1 -33,5% -28,1% . 2ème trimestre 144,8 71,5 -50,6% -36,1%

Alexandre PAROT, PDG du Groupe PAROT déclare :

« Avec un rebond très net de notre activité depuis la fin du confinement, nous réalisons un bon mois de juin, en croissance de 8% sur juin 2019 à périmètre comparable. La reprise est générale sur l'ensemble de nos activités, et particulièrement pour notre division Véhicules Particuliers (VP), laquelle enregistre sur le mois de juin isolé une hausse de 14% de son chiffre d'affaires à périmètre comparable.

Bien sûr nous restons prudents, notamment en ce qui concerne l'évolution de la crise sanitaire. Mais la finalisation de notre plan de recentrage initié en 2019 et achevé en mars avec la cession de notre pôle BMW-MINI, et la conclusion d'un accord avec l'ensemble de nos partenaires bancaires pour la mise en place d'un PGE de près de 24M€ nous confortent dans notre capacité à surmonter la crise et nous permettent de nous projeter plus sereinement. »

166,6 M€ de chiffre d'affaires consolidé au S1 2020 ; +7,7% sur le mois de juin en données comparables

L'ensemble des activités du Groupe a commencé à être affecté par la crise liée au COVID-19 dès le début du mois de mars 2020. Les activités de maintenance et de services ont pu, sur la période de confinement, être maintenues à un niveau variable en fonction des activités, le Groupe ayant cherché à s'adapter en temps réel à ce contexte inédit. Depuis le 11 mai, les concessions ont regagné progressivement une dynamique commerciale et le mois de juin a retrouvé un niveau normal d'activité avec une hausse des ventes de +7,7% en comparable.

CA 2ème trimestre (en M€)

Données non auditées Données consolidées 2019 2020 % Périmètre réel % Périmètre comparable 2ème trimestre 144,8 71,5 -50,6% -36,1% Dont Avril 48,4 7,6 -84,4% -83,2% Dont Mai 47,0 22,9 -51,2% -46,6% Dont Juin 49,4 41,0 -17,0% +7,7%

Ainsi, en cumul sur les six premiers mois 2020, le chiffre d'affaires ressort à 166,7 M€, en baisse de -31,7% (à périmètre comparable) par rapport à 2019, dans un contexte de marché en recul en immatriculation de -38,7% sur la période.

Véhicules Particuliers : -35,5% en comparable sur le S1 2020 ; +13,9% en comparable sur le mois de juin

Chiffre d'affaires (en M€)

Données non auditées Données consolidées Périmètre comparable S1 2019 S1 2020 % var Pôle VP 204,7 105,9 -48,2% -34,0%

Sur le semestre, l'activité Véhicules Particuliers a généré un chiffre d'affaires de 105,9 M€ en recul de -34,0% à périmètre comparable. Sur le mois de juin l'activité affiche une hausse de +13,9% en comparable, confirmant la reprise d'activité, après 3 mois consécutifs de baisse liée à la fermeture des concessions.

A périmètre comparable, la baisse du chiffre d'affaires VN est de -37,7%, pour un marché immatriculations à

-38,6% sur la période. Sur le mois de juin, le chiffre d'affaires VN s'inscrit en croissance de +21,6%, pour un marché en hausse de +1,2%, mais en ligne avec sa marque prépondérante Ford (+24,9%).

A périmètre comparable, le chiffre d'affaires VO est en retrait de -36,3% mais en hausse de +7,4% sur le mois de juin.

Enfin les activités de services après-vente sont en baisse de -20,1% à périmètre comparable mais en hausse de +16,4% sur le mois de juin isolé.

Véhicules Commerciaux : -27,5% en comparable sur le S1 2020 ; -2,8% en comparable sur juin

Chiffre d'affaires (en M€)

Données non auditées Données consolidées Périmètre comparable S1 2019 S1 2020 % var Pôle VC 82,6 60,2 -27,1% -27,5%

En recul de -27,5% à périmètre comparable, le chiffre d'affaires de l'activité Véhicules Commerciaux ressort à 60,2 M€ sur le 1er semestre 2020, avec un mois de juin quasi stable à -2,8%, porté par l'activité maintenance.

Sur le semestre, les activités de services se sont relativement bien maintenues, y compris pendant la période de plus forte crise sanitaire, affichant ainsi une baisse limitée à -5,4% (-6,7% en comparable) ; le mois de juin affichant une nette reprise avec une croissance de +19,2% en comparable.

Le chiffre d'affaires VN ressort en baisse de -30,0% sur le semestre (-31,2% pour le marché VU, -39,4% pour le marché VI), mais de seulement -3,6% sur juin pour un marché VU + VI à +2%.

L'activité VO, souffrant d'une plus grande inertie à la reprise, recule de -46,8% sur le semestre, et encore de -23,1% sur le mois de juin.

Perspectives 2020

Dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en place par le Gouvernement pour faire face aux conséquences de la crise, le Groupe a négocié et obtenu l'accord pour la mise en place d'un PGE auprès de ses partenaires bancaires pour un montant de 23,9 M€.

Sans être en mesure de quantifier un atterrissage annuel, le Groupe est mobilisé sur l'accélération de son niveau de vente et l'ajustement de son organisation et de sa structure de coûts afin de recouvrer dans les meilleurs délais la rentabilité attendue de son recentrage, finalisé en avril dernier par la cession de son pôle premium.

Prochaine communication

29 octobre 2020 (après Bourse) : Résultats semestriels 2020

Assemblée Générale Annuelle

Pour information, dans le cadre des aménagements adoptés suite à la crise sanitaire COVID 19, le Groupe Parot tiendra son Assemblée Générale Annuelle le 18 septembre 2020. Les rapports des commissaires aux comptes seront émis dans les délais requis pour la tenue de l'Assemblée.

A propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis plus de 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs (12 marques dont Ford, Mazda, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Iveco, Man et Fiat Pro) et d'occasion, en France. Au 31 décembre 2019, le Groupe abritait 32 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par 922 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 560 M€.

Plus d'informations sur : www.groupe-parot.com

ANNEXES

RÉpartition du chiffre d'affaires PAR pÔle

Chiffre d'affaires consolidé (en M€)

Données non auditées S1 2019 S1 2020 % croissance En % du

CA S1 2020 Var. à périmètre Comparable Véhicules particuliers 204,7 105,9 -48,2% 63,6% -34,0% Véhicules commerciaux 82,6 60,2 -27,1% 36,1% -27,5% Autres activités 0,5 0,5 -3,8% 0,3% -3,8% TOTAL 287,8 166,6 -42% 100% -32,5%

RÉPARTITION des volumes PAR pÔle

Volumes (en nb d'unités)

Données non auditées S1 2019 S1 2020 % croissance En % des volumes S1 2020 Var. à périmètre Comparable Véhicules particuliers 12 483 6 113 -51,0% 81,7% -41,6% Véhicules commerciaux 1 914 1 373 -28,3% 18,3% -28,3% TOTAL 14 397 7 486 -48% 100,0% -39,3%

[1] Pour rappel, le périmètre comparable par rapport au périmètre réel :

En 2019, en VP, le Groupe a cédé en novembre et décembre ses quatre concessions Ford de Blois (41), Bourges (18), Orléans-Nord et Ford - Mitsubishi d'Orléans-Sud (45) et mis fin au 31/12/2019 à son activité de vente de VO en mode « pure player » exploitée sous la marque Zanzicar par la société Parot Digitals ; en VC, il a fait l'acquisition de son ex agent réparateur Iveco à Montauban en février 2019.

Le 30 avril 2020, en VP, le Groupe a cédé l'intégralité de son pôle Premium, avec effet rétroactif au 31 mars 2020.