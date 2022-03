Groupe Open - Résultats Annuels 2021 Provisoires : Chiffre d’Affaires : 336,3 M€ Résultat Opérationnel Courant : 18,6 M€

Paris, le 2 Mars 2022 – Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, annonce la publication de ses résultats annuels provisoires relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Des informations issues de ces résultats annuels provisoires figureront dans le rapport de l’expert indépendant BM&A, désigné par le Conseil d’administration de Groupe Open le 19 janvier 2022 dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée déposée par la société New GO sur les actions Groupe Open . Ce rapport sera inclus in extenso dans le projet de note en réponse de Groupe Open qui sera déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »), puis mis en ligne sur les sites internet de l’AMF et de Groupe Open.

Les comptes sociaux et consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021 seront arrêtés par le Conseil d’administration de Groupe Open le 14 mars 2022 en vue d’une publication des résultats annuels définitifs le 15 mars 2022.