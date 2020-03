Groupe Open - Résultats Annuels 2019 : CA : 304 Millions d'euros | ROC : 15 Millions d'euros - Un 2nd semestre en progression par rapport au 1er semestre : ROC 9,3 Millions d'euros | 6,3% du CA

Ces résultats s'expliquent principalement :

- Pour le chiffre d'affaires (-4%) par :

o la baisse d'effectif de l'année 2018 ainsi que celle du 1er semestre 2019,

o la diminution du recours à la sous-traitance (mise en conformité) soit -7,1 millions d'euros sur l'année. Hors sous-traitance, la baisse du chiffre d'affaires aurait été de -1,9%,

o un effet calendaire défavorable (-0,4%)



- Pour le résultat opérationnel courant, ce dernier est impacté par la baisse du chiffre d'affaires et par un salaire moyen légèrement supérieur à celle du tarif journalier moyen.

Conformément aux annonces, il convient de noter une nette amélioration des résultats sur le second semestre 2019 par rapport au premier, notamment sur le résultat opérationnel courant enregistré à 6,3%.



Grâce à une stabilisation des effectifs sur le second semestre 2019, l'effectif productif équivalent temps plein (ETP) de Groupe Open est de 3 444 en décembre 2019, comprenant près de 200 sous-traitants, en décroissance par rapport à décembre 2018.



Perspectives

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, malgré une situation interne sous contrôle, il est encore difficile d'émettre des prévisions chiffrées.

En effet, au regard du ralentissement déjà constaté de l'activité, Groupe Open partagera un point de situation sur l'impact du COVID-19 lors de la publication de son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020.