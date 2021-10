Groupe Open - Chiffre d’Affaires 3ème trimestre 2021 : 77,5 M€ | +13% dont +7,9 % organique

A l’image des deux trimestres précédents, Groupe Open enregistre sur cette nouvelle période, une croissance de son chiffre d’affaires de +13% dont +7,9% organique, se fixant à 77,5 millions d’euros.

Ainsi, sur les 9 premiers mois de l’année 2021, la hausse enregistrée est de +12,8% (+7,5% organique), pour un chiffre d’affaires de 244,2 millions d’euros.



Cette croissance s’explique par un alignement favorable de tous les indicateurs d’activité, taux journalier moyen, taux d’occupation, ainsi que celui de l’effectif consultants et ingénieurs internes, qui renoue sur ce trimestre avec un solde net positif : 3 315 à fin septembre 2021 vs 3 280 à fin décembre 2020.



Perspectives

Groupe Open confirme ses prévisions de croissance 2021 du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant, par rapport à 2019.