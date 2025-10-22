 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 244,77
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Groupe OKwind : net repli de l'Ebitda au premier semestre
information fournie par AOF 22/10/2025 à 12:05

(AOF) - Au premier semestre 2025, le groupe Okwind a enregistré un chiffre d’affaires de 13,4 millions d'euros, en recul de 57% sur un an, du fait d’un environnement particulièrement atone. L’Ebitda sur ce semestre est négatif à 6,9 millions d'euros, contre un Ebitda positif à 1,2 million d'euros il y a un an, impacté par la sous activité et le niveau élevé des coûts fixes. En outre, au troisième trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 4,7 millions d'euros, portant celui des 9 premiers mois 2025 à 18,2 millions d'euros. Il est en repli par rapport aux 9 mois 2024 : 46,1 millions d'euros.

Les prises de commandes fermes enregistrées depuis le 1er janvier de l'exercice en cours s'établissent à 15,2 millions d'euros à fin septembre 2025 contre 36,9 millions d'euros à fin septembre 2024. En conséquence, le carnet de commandes au 30 septembre 2025 s'établit à 17,7 millions d'euros par rapport à 25,5 millions d'euros au 30 septembre 2024.

Au 30 septembre 2025, le groupe dispose d'une position de trésorerie de 8 millions d'euros.

Ce repli de l'activité conduit Okwinf à engager un projet de restructuration, incluant l'arrêt du projet de la nouvelle usine d'Etrelles, visant à abaisser le point mort et à renouer avec une croissance de chiffre d'affaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

GROUPE OKWIND
0,7170 EUR Euronext Paris -32,10%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

1 commentaire

  • 12:20

    Ce projet de nouvelle usine n'était pas raisonnable !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean Castex, président de la RATP, lors de la présentation des nouveaux métros MF19 construits par Alstom, le 14 février 2025 à Bobigny, en Seine-Saint-Denis ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Trains de nuit, TGV: Jean Castex convainc le Parlement pour piloter la SNCF
    information fournie par AFP 22.10.2025 13:31 

    Relance des trains de nuit, développement du TGV, modernisation du réseau... Se dépeignant en usager amoureux des trains, Jean Castex a obtenu mercredi le feu vert du Parlement pour prendre la tête de la SNCF, où il devra résoudre une équation financière et technique ... Lire la suite

  • Avatars de l'univers de jeux vidéo Roblox. (Crédit: / Roblox)
    L'Irak interdit la plateforme de jeux américaine Roblox pour des raisons de sécurité des enfants
    information fournie par Reuters 22.10.2025 13:22 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 20 octobre pour ajouter un commentaire de Roblox dans les ... Lire la suite

  • L'entrée de la prison de la Santé à Paris, le 6 novembre 2020 ( AFP / BERTRAND GUAY )
    En prison, Nicolas Sarkozy protégé par deux policiers
    information fournie par AFP 22.10.2025 13:22 

    Deux policiers en prison autour de Nicolas Sarkozy: l'ancien président, incarcéré depuis mardi à la prison de la Santé, est accompagné par deux officiers de sécurité "eu égard à son statut et aux menaces qui pèsent sur lui", un dispositif qui hérisse un syndicat ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.10.2025 13:19 

    (Actualisé avec Texas Instruments, Hilton, AT&T, Mattel, Tesla, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,01% pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank