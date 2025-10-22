Groupe OKwind : net repli de l'Ebitda au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre 2025, le groupe Okwind a enregistré un chiffre d’affaires de 13,4 millions d'euros, en recul de 57% sur un an, du fait d’un environnement particulièrement atone. L’Ebitda sur ce semestre est négatif à 6,9 millions d'euros, contre un Ebitda positif à 1,2 million d'euros il y a un an, impacté par la sous activité et le niveau élevé des coûts fixes. En outre, au troisième trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 4,7 millions d'euros, portant celui des 9 premiers mois 2025 à 18,2 millions d'euros. Il est en repli par rapport aux 9 mois 2024 : 46,1 millions d'euros.

Les prises de commandes fermes enregistrées depuis le 1er janvier de l'exercice en cours s'établissent à 15,2 millions d'euros à fin septembre 2025 contre 36,9 millions d'euros à fin septembre 2024. En conséquence, le carnet de commandes au 30 septembre 2025 s'établit à 17,7 millions d'euros par rapport à 25,5 millions d'euros au 30 septembre 2024.

Au 30 septembre 2025, le groupe dispose d'une position de trésorerie de 8 millions d'euros.

Ce repli de l'activité conduit Okwinf à engager un projet de restructuration, incluant l'arrêt du projet de la nouvelle usine d'Etrelles, visant à abaisser le point mort et à renouer avec une croissance de chiffre d'affaires.

