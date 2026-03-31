GROUPE LDLC : TRANSFERT DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AUPRÈS DE TP ICAP

LIMONEST, LE 31 MARS 2026 À 18h30

Le Groupe LDLC (la « Société ») (Euronext Growth - FR0000075442 - ALLDL) annonce confier à TP ICAP (Europe) , à compter du 1 er avril 2026 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a pour objet l'animation par TP ICAP (Europe) des actions de la Société sur le marché Euronext Growth à Paris , en vue de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations. Il a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 , et est conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Au 31 mars 2026 au soir, date de résiliation du précédent contrat de liquidité conclu avec la Société de Bourse Gilbert Dupont, la Société a mis à disposition de TP ICAP (Europe) :

12 441 actions

74 568,63 euros en espèce

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

8 784 actions

130 104,34 euros en espèce

Enfin, il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, conclu avec la Société de Bourse Gilbert Dupont, les moyens suivants avaient été mis à disposition :

2 432 actions

103 216,90 euros en espèce

Ce nouveau contrat pourra être suspendu :

Dans les cas prévus à l'article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 ;

En cas de dotation de l'action en dehors des seuils d'intervention autorisés par l'Assemblée Générale de la Société ;

Ou, à la demande de la Société, sous sa responsabilité.

Il pourra également être résilié à tout moment par la Société sans préavis, ou par TP ICAP (Europe) avec un préavis de trois mois.

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

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