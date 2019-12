GROUPE LDLC : SOLAARI, MARQUE DU GROUPE LDLC, LANCE LA COMMERCIALISATION DE SON PREMIER SABRE CONNECTÉ

Après avoir fait forte impression au CES 2019 de Las Vegas, le sabre connecté SOLAARI est désormais en vente pour le plus grand bonheur des passionnés de la discipline et de la pop-culture ! Depuis le 17 décembre, le sabre peut être commandé directement sur l'e-shop Solaari.com au prix de 299€. Début 2020, les fans de l'objet pourront également retrouver SOLAARI sur LDLC.com et dans les boutiques *LDLC.com et Materiel.net. Une idée cadeau originale de dernière minute à offrir ou se faire offrir pour les fêtes !

Ce sabre avait bénéficié en janvier dernier d'un pré-lancement sous le format d'un Kickstarter. Cette plateforme de financement participatif avait permis à plus de 400 passionnés de pré-commander leur sabre.

Depuis le 17 décembre, le sabre SOLAARI est disponible à la vente sur www.solaari.com/shop/fr/

La distribution sera étendue début 2020 sur les canaux suivants :

Le site e-commerce LDLC.com

Le site e-commerce Materiel.net,

Les boutiques * LDLC.com et Materiel.net

Un sabre ultra personnalisable

Personnalisable via une application mobile, le sabre SOLAARI est modelable selon les goûts de chacun. Disponible sur Android et iOS, l'application permet à l'utilisateur de converser avec son sabre et de la paramétrer. Avoir un sabre bleu nuit, jaune citron ou rose fushia... Tout est possible grâce à la palette de milliers de couleurs disponible sur l'application ! Grâce à une connexion bluetooth, le son peut être partagé dans un casque ou sur des enceintes, pour une immersion totale dans les combats.

Un sabre, deux designs de manches déclinés en deux coloris au lancement :

Le manche WAAN : son garde lame biseauté et son pommeau anguleux lui donnent un look agressif idéal pour dominer le combat.

Le manche KA-YOGEN : le sabre KA-YOGEN mélange équilibre et dynamisme. Ses ouvertures sous la garde laissent passer la lumière de la lame, pour un rendu visuel unique.

Chacun des manches est disponible aujourd'hui en deux coloris : noir et argent. Deux tailles de lames sont également proposées : 32'' ou 36''.

*Possibilité de voir la disponibilité du sabre par boutique directement sur le site www.ldlc.com

Du fan de pop-culture au sportif aguerri : un sabre connecté pour différents publics

Inspiré de l'univers fantastique, le sabre SOLAARI s'adresse aussi bien aux fans de pop-culture, aux cosplayeur, et aux artistes qu'aux sportifs aguerris et adeptes d'arts martiaux. Son esthétique et sa robustesse en font un bel objet qui peut agrémenter une collection personnelle, mais SOLAARI est avant tout conçu pour ce nouveau sport de combat. En effet, le duel de sabres lasers a été reconnu en février 2019 par la Fédération Française d'Escrime comme une discipline sportive officielle en France. SOLAARI ambitionne de s'adresser à ces quelques milliers d'adhérents grâce au meilleur rapport qualité/prix du marché et une robustesse à toute épreuve.

Un sabre sportif élaboré avec des maîtres d'armes

Afin de lui apporter tout l'équilibre et la prise en main nécessaires aux combats de hautes volées, ce sabre a été conçu avec l'aide de véritables maîtres d'armes de sabres laser. Très solide, il a été imaginé et assemblé en France avec des matières de qualité supérieure. Sa lame détachable sans outil permet un transport facilité, tout en assurant un maximum de sécurité au matériel. Par ailleurs, le sabre SOLAARI est équipé d'une batterie allant jusqu'à 6h d'autonomie, pour des combats sans fin. Grâce à son application dédiée, les pratiquants pourront suivre leurs statistiques de combats (nombre d'attaques, qualification des coups, durée de combat...)., facilitant ainsi leurs entrainements et leur progression dans cette discipline en vogue.

Le sabre SOLAARI en bref :

- Une robustesse à toute épreuve.

- Une autonomie record pour un sabre laser : jusqu'à 6h d'utilisation.

- Des batteries facilement rechargeables.

- Un changement de lame sans outil.

- Un sabre entièrement configurable : couleurs et sons personnalisables.

- Le 1er sabre à connexion Bluetooth.

Prix : 299€

Pour plus d'infos : www.solaari.com/fr/

Pour accéder au eshop : www.solaari.com/shop/fr/

À PROPOS DU GROUPE LDLC

Créé en 1996 par l'entrepreneur Laurent de la Clergerie, le Groupe LDLC emploie 920 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 507.5 millions d'euros. Son enseigne majeure, LDLC.com est même leader du e-commerce informatique et high-tech en France. Constitué de 5 sites marchands, le pionnier du commerce en ligne conjugue des activités dans le domaine de l'informatique, du high-tech de la puériculture ou encore de l'éducation. Retrouvez toute l'information sur notre site https://www.groupe-ldlc.com/