GROUPE LDLC : SOLAARI, LA MARQUE FRANÇAISE DE SABRE CONNECTÉ, PRÉSENTE SON NOUVEAU MODÈLE : LE SABRE FOJI

Solaari, marque du Groupe LDLC, dévoile en ce début d'année un nouveau sabre connecté du nom de Foji. Conçu et assemblé en France pour une qualité premium, le sabre Foji incarne la simplicité et la justesse. Appartenant à la nouvelle gamme PRIME, ce nouveau sabre connecté peut être personnalisé grâce à l'application mobile dédiée : jusqu'à 10 couleurs de lames et 2 configurations sonores sont disponibles. Le sabre Foji profite également de 4 coloris de manches : noir, argent, or et rouge. Foji est d'ores et proposé à la vente sur le shop de Solaari.com et disponible chez les distributeurs LDLC.com, Materiel.net, dans les boutiques de ces 2 enseignes et sur Top Achat.

LE MEILLEUR DU SABRE LASER POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

Lancé au prix de 219 euros, le sabre Foji de Solaari se distingue par un garde lame arrondi qui épouse la lame avec finesse. Avec ses 3 lignes fortes en haut du manche, Foji affirme son caractère sans fioriture. Son manche, d'un diamètre plus petit que les autres modèles, s'adaptent à toutes les mains et offre une dextérité unique pour réaliser les mouvements les plus spectaculaires.

Grâce à l'application dédiée, le sabre Foji peut être associé à un smartphone permettant de choisir la couleur de lame parmi 10 couleurs configurées (Bleu, Bleu licorne, Vert, Vert Turquoise, Blanc, Rouge, Violet, Rose, Jaune, Orange).

Le son est également paramétrable en choisissant parmi les 2 enregistrements existants. L'utilisateur pourra choisir l'une de ces ambiances sonores pour une expérience complète avec un son d'allumage / extinction, un son lors des chocs et un vrombissement.

Avec l'application SOLAARI, les statistiques d'utilisation et le comptage du nombre de coups en temps réels sont également disponibles, afin de suivre facilement ses progrès dans la discipline !

L'application SOLAARI est compatible et téléchargeable sur les plateformes IOS et Android

La gamme PRIME est la seconde de la marque Solaari (la gamme Elite est commercialisée depuis décembre 2019). Si cette gamme se veut plus abordable, les sabres conservent toute leur robustesse grâce à des lames en polycarbonate 2 mm ("Mid-Grade") qui assurent une résistance aux chocs ; et des composants internes solidement fixés sans soudures afin de pouvoir résister sur la durée aux affres du combat. La lame ne nécessite aucun outil pour être détachée, permettant ainsi un transport et un entretien facilités.

Le sabre Foji profite également d'une autonomie de 6h permettant d'enchainer les combats sans crainte de voir la lame s'éteindre en plein affrontement !

Pour plus d'infos : www.solaari.com/fr/

Pour accéder au eshop : www.solaari.com/shop/fr/





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

