GROUPE LDLC : SOLAARI, LA MARQUE FRANÇAISE DE SABRE CONNECTÉ, LANCE SON CONFIGURATEUR POUR UN SABRE LASER SUR-MESURE

SOLAARI, marque du Groupe LDLC, lance pour la rentrée un tout nouvel outil : un configurateur de sabre. Le principe est simple : offrir aux clients la possibilité de créer le sabre de ses rêves, en mixant les différents designs et coloris proposés. Au total, pas moins de 16 384 combinaisons sont possibles ! De quoi ravir tous les fans de la marque et de la pratique.

Les sabres SOLAARI ont été conçus pour que les composants soient interchangeables. Grâce au nouvel outil de configuration, le client peut choisir le design, la couleur, l'électronique et la taille de sa lame pour inventer son propre modèle.

Poignée : Partie centrale du sabre. Outre le design et la couleur, cette partie est déterminante

pour le grip du sabre (4 manches différents de 4 coloris).

L'électronique : Au cœur du sabre, il est possible de choisir entre 2 gammes ELITE et PRIME : chacune ayant des caractéristiques propres (choix dans les couleurs de la lame, son, streaming audio).

Garde : Elément supérieur du sabre permettant la fixation de la lame (4 gardes lames de 4 coloris).

Pommeau : Partie basse du sabre qui comprend un haut-parleur (4 pommeaux de 4 coloris).

Lames : 2 longueurs de lame, selon sa taille et les préférences de goûts et de pratique.

Une fois la configuration de son choix finalisée sur ce nouvel outil, la commande du sabre laser made in France est envoyée directement aux équipes de montage de l'entrepôt de Grandchamps-des-Fontaines pour assemblage et envoi.

Pour une expérience optimisée, les sabres SOLAARI disposent de leur propre application mobile permettant, outre la personnalisation de la couleur de lame, de paramétrer différents sons comme le son d'allumage/extinction, le vrombissement ou encore le son des chocs. L'application permet également d'obtenir les statistiques d'utilisation et le comptage du nombre de coups en temps réel.

L'application SOLAARI est compatible et téléchargeable sur les plateformes IOS et Android et en APK.

Configurateur de sabres : https://www.solaari.com/fr/configurateur/

Pour plus d'infos : www.solaari.com/fr/

Pour accéder au eshop : https://www.solaari.com/shop/eu/fr/





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Olivier Lambert / Marie-Claude Triquet

olambert@actus.fr – mctriquet@actus.fr

Tél. : 04 72 18 04 93

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yGyalJRqZ2ubx59sap5uZmqVbpmUlWPGZWSblmRvlZ6dbJqVnZiTmZqdZnBil2Vm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71200-groupe-ldlc-280921-solaari.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com