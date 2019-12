GROUPE LDLC : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019-2020

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 222 M€ (-5,4% VS. N-1) ; CHIFFRE D'AFFAIRES (HORS MATERIEL.NET & MAGINÉA) EN CROISSANCE DE +4,4%

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION À 4,7 M€, EN PROGRESSION DE +7,1 M€

RÉDUCTION DE -43,2 M€ DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET RAMENÉ À 17,1 M€ AU 30 SEPTEMBRE 2019

Olivier de La Clergerie, Directeur Général du Groupe LDLC, commente : « Ce 1er semestre de l'exercice 2019-2020 confirme notre retour à un rythme de croissance et à un niveau de rentabilité en ligne avec les performances historiques du Groupe LDLC. Au cours des douze derniers mois, nous avons mené un travail de fond stratégique sur le positionnement de nos marques, et notamment Materiel.net, mais aussi d'optimisation de notre structure opérationnelle. Si ces actions ont, comme escompté, eu un impact sur le chiffre d'affaires de Materiel.net au 1er semestre, elles ont surtout induit un effet positif structurel sur le taux de marge brute du Groupe qui, conjugué aux actions d'optimisation des charges d'exploitation, permettent une amélioration de notre performance opérationnelle visible dès le 1er semestre.

Dans un contexte de marché plus normatif pour les activités BtoC, le Groupe LDLC est aujourd'hui idéalement positionné et structuré pour tirer pleinement parti des opportunités de croissance sur l'ensemble de ses activités. Avec une structure financière solide et une agilité opérationnelle renforcée, le Groupe a pour objectif un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 M€ avec une progression très significative de l'excédent brut d'exploitation. »

COMPTE DE RÉSULTAT SEMESTRIEL SIMPLIFIÉ (DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE)

En M€ - Chiffres non-audités S1 2019-2020

6 mois S1 2018-2019

6 mois Variation Chiffre d'affaires 222,0 234,6 -12,6 Marge brute 42,3 38,2 +4,1 % marge brute 19,0% 16,3% +2,7 pts Excédent brut d'exploitation 1 4,7 -2,4 +7,1 Résultat d'exploitation 0,8 -5,6 +6,4 Résultat financier -0,7 -1,0 +0,3 Résultat courant des sociétés intégrées 0,1 -6,6 +6,7 Produits exceptionnels 43,9 0,3 +43,6 Charges exceptionnelles -31,8 -0,3 +31,5 Impôt -4,5 2,2 +6,7 Résultat net des sociétés intégrées 7,7 -4,2 +11,9 Résultat net - part du Groupe 7,7 -4,2 +11,9

Lors de sa réunion du 12 décembre 2019, le Directoire et Conseil de Surveillance du Groupe LDLC ont approuvé les comptes semestriels consolidés 2019-2020 au 30 septembre 2019. Les comptes semestriels 2018-2019 ont été retraités selon les normes françaises afin de permettre la comparaison entre les deux exercices

1 Excédent brut d'exploitation = Résultat d'exploitation + dotations & reprises aux amortissements et provisions

CHANGEMENT DE RÉFÉRENTIEL COMPTABLE

Comme annoncé lors du transfert de la société sur Euronext Growth Paris (cf. communiqué de presse du 29 août 2019), le Groupe LDLC établit, à partir de l'exercice 2019-2020, ses comptes en normes françaises. Les comptes semestriels 2018-2019 (clos au 30 septembre 2018) ont donc été retraités en normes françaises afin d'assurer la comparabilité des deux périodes. Le détail des retraitements des comptes semestriels 2018-2019 publiés en IFRS vers les normes françaises sera disponible dans le Rapport financier semestriel 2019-2020.

La direction du Groupe LDLC estime que le chiffre d'affaires, la marge brute et l'excédent brut d'exploitation1 constituent des indicateurs pertinents de l'appréciation de l'activité du Groupe, sur lesquels elle entend communiquer désormais.

SYNTHÈSE DU 1ER SEMESTRE DE L'EXERCICE 2019-2020

Au 1er semestre de l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 222,0 M€, en repli de -5,4% par rapport au 1er semestre 2018-2019. Pour rappel, deux décisions stratégiques structurantes pour le Groupe impactent la progression du chiffre d'affaires : l'arrêt des activités de Maginéa, effective depuis le 4ème trimestre 2018-2019 (1,6 M€ de chiffre d'affaires au 1er semestre 2018-2019) et le repositionnement stratégique de l'offre Materiel.net (chiffre d'affaires de 39,0 M€, en baisse de -18,7 M€ vs. 1er semestre 2018-2019).

Activités BtoC en croissance de +4,1% (hors Materiel.net)

Hors Materiel.net, en net repli sur la période, le chiffre d'affaires BtoC du Groupe progresse de +4,1% (103,9 M€ vs. 99,8 M€ au 1er semestre 2018-2019). Les ventes des sites d'e-commerce BtoC sont en légère hausse de +0,7% par rapport à la même période l'an dernier. Le réseau de boutiques LDLC.com continue son fort développement, avec l'ouverture de 7 boutiques sur la période, et affiche une hausse de +18,3% de son chiffre d'affaires semestriel, à 31,4 M€. Au 30 septembre 2019, le Groupe comptait 47 magasins LDLC.com en France et 2 en Espagne.

Le panier moyen Groupe progresse de +10% pour atteindre 408 € HT (371 € HT en n-1). Le Groupe a recruté 142 000 nouveaux clients (BtoC et BtoB) sur le semestre.

L'activité BtoB réalise sur le semestre un chiffre d'affaires de 75,5 M€, en progression de +4,5%.

Les autres activités contribuent à hauteur de 3,6 M€, contre 3,2 M€ l'an dernier (hors Maginéa), soit une croissance de +13,2% à périmètre comparable.

Effet positif structurel sur le taux de marge brute : +2,7 pts à 19,0%

Avec le repositionnement stratégique des marques du Groupe, la marge brute progresse de +2,7 pts pour atteindre 19,0% au 1er semestre 2019-2020.

À périmètre constant, le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à délivrer désormais sur le long terme un niveau de marge brute normatif similaire à celui du 1er semestre 2019-2020.

Retour à la rentabilité opérationnelle au 1er semestre 2019-2020

L'excédent brut d'exploitation s'établit à 4,7 M€ au 1er semestre 2019-2020, en progression de +7,1 M€. Après une perte opérationnelle au 1er semestre 2018-2019, liée au développement de nombreux projets (évolution des systèmes d'information et des plateformes informatiques, lancement de l'implantation en Espagne, mise en place d'une équipe BtoB en région parisienne, etc.), le Groupe enregistre une nette amélioration de sa rentabilité opérationnelle, tirant parti de la progression de la marge brute, de la matérialisation des économies liées aux synergies et de l'abaissement des charges.

Le coût de l'endettement financier s'élève à 0,7 M€, contre 1,0 M€ un an plus tôt. Le Groupe a généré sur le semestre écoulé un résultat exceptionnel de 12,1 M€, principalement lié aux cessions immobilières de l'entrepôt de Nantes et du siège social à Limonest.

Le résultat net du 1er semestre 2019-2020 atteint 7,7 M€, contre une perte de -4,2 M€ sur la même période de l'exercice précédent.

Réduction de l'endettement net du Groupe à 17 M€

Les capitaux propres s'établissent à 62,0 M€ (contre 54,3 M€ au 31 mars 2019) pour un endettement financier net ramené à 17,1 M€ (vs. 60,3 M€ au 31 mars 2019).

Cette réduction significative de -43,2 M€ de l'endettement net, conséquence des cessions de l'entrepôt de Nantes (juin 2019) et des murs du siège social situé à Limonest (juillet 2019) et de l'amélioration du résultat, permet au Groupe LDLC de retrouver une marge de manœuvre financière propice au développement de ses activités.

AXES DE TRAVAIL & PERSPECTIVES

Dans un contexte de marché désormais plus normatif et porteur, le Groupe LDLC confirme son objectif de retour à des niveaux de croissance et de rentabilité plus conformes avec ses performances historiques.

Le Groupe bénéficie d'ores et déjà de tendances favorables (inversion de tendance sur les activités BtoC, nouvelle progression de l'activité LDLC.pro) et des fruits de ses investissements (développement du réseau de boutiques avec 50 points de vente physiques en France à fin novembre 2019). Fort du repositionnement stratégique de son modèle de distributeur spécialisé multi-marques, le Groupe s'inscrit désormais dans une nouvelle étape de croissance rentable, portée par une évolution structurelle de son taux de marge brute normatif et les effets de la politique d'optimisation de ses charges opérationnelles.

Pour l'exercice 2019-2020, le Groupe LDLC est aujourd'hui confiant dans sa capacité à réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 M€ et un excèdent brut d'exploitation de 14 M€ (vs. 1,8 M€ en 2018-2019 en normes françaises).



Prochain rendez-vous :

Le 13 décembre 2019 à 10h00 - Conférence téléphonique de présentation des résultats semestriels

Pour participer à cette conférence téléphonique de présentation, merci de composer le numéro suivant : 01 70 71 01 59

Le support de présentation sera accessible depuis le lien suivant : https://www.anywhereconference.com?Conference=418894081&PIN=17879144&UserAudioMode=DATA

Login : 418894081 Code pin : 17879144#



Prochain communiqué :

Le 30 janvier 2019 après Bourse, chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019-2020





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 10 sites, dont 5 marchands ; il compte plus de 900 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Olivier Lambert / Marie-Claude Triquet

olambert@actus.fr - mctriquet@actus.fr

Tél. : 04 72 18 04 93