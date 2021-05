L'excellence de la relation client de LDLC n'est plus à démontrer. Pour la 7ème fois, le spécialiste informatique et high-tech a reçu un Trophée Qualiweb. Dans la catégorie Distribution Spécialisée, LDLC a raflé la première marche du podium, récompensant ainsi la qualité de son service client. Une jolie performance qui symbolise une nouvelle fois la place primordiale accordée à la Relation Client au sein de LDLC.

Parmi plus de 200 marques françaises de renom, LDLC s'est hissé en première place dans la catégorie Distribution Spécialisée et en seconde place du classement cross-canal. Avec une note crosscanal de 83.44/100, le distributeur informatique et high-tech prouve une fois de plus son engagement pour un service client le plus qualitatif possible.

Une attention particulière est donnée à la personnalisation des messages, le tout en ayant une identité qui correspond à l'enseigne. Défi relevé par les quelque 60 conseillers clients LDLC, qui ne sont pas peu fiers de ce 7ème titre, obtenu lors d'une année particulière, marquée par une forte croissance du e-commerce.

Le prix Qualiweb a été remis le 8 avril dernier.



À propos du Baromètre Qualiweb 2021

Le Baromètre Qualiweb est la seule mesure indépendante et objective de la qualité de la relation client online en France. Une étude de référence menée pour la 23ème année consécutive par l'institut d'études et de conseil en Relation Client Cocedal Conseil.

Un large panel testé : environ 200 entreprises françaises sélectionnées parmi les incontournables de 16 secteurs d'activité (sans inscription ni souscription volontaire des entreprises). La liste complète est consultable sur le site www.qualiweb.com

Une mesure objective de la performance des services clients par l'observation de leur réactivité et l'analyse de la qualité des réponses tant sur le fond que sur la forme sur l'ensemble des points de contact online (mail et réseaux sociaux).

La méthodologie est donc basée sur le principe du client mystère, qui adresse ses demandes d'information, réclamations, problèmes techniques ou même témoignages de sympathie depuis les différents points de contact sur le site web, la page Facebook, le compte Twitter ou Instagram officiel. 5 e-mails mystères + 3 post-mystères sur Facebook et 1 sur Twitter ou Instagram ont été adressés à chacune des entreprises entre septembre et décembre 2020. Soit plus de 2000 messages mystères envoyés et analysés selon une grille d'évaluation détaillée, composée de plus de 30 critères.

Une grille de notation indexée sur l'évolution des exigences consommateurs vis-à-vis des services clients, s'appuyant sur une étude annuelle auprès de plus de 1000 Français.

Le classement est établi à partir d'un indice sur 100 points, incluant le délai de réponse (30 points), la pertinence, la personnalisation de la réponse (50 points) et la qualité dans la forme (20 points).

Le classement le plus exigeant et le plus représentatif des entreprises françaises en matière de relation client online. Une étude qui s'impose comme un repère pour accompagner les entreprises vers une relation client d'excellence.



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

