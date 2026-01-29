GROUPE LDLC : POURSUITE D'UNE DYNAMIQUE POSITIVE AU 3ÈME TRIMESTRE 2025-2026 : CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE +7,6%, À 164,5 M EUR

LIMONEST, LE 29 JANVIER 2026 À 17H45

ACTIVITÉ BTOC EN CROISSANCE DE +8,7% ET REPRISE CONFIRMÉE DE l'ACTIVITÉ BTOB (+3,7%)

RETOUR MARQUÉ À LA CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ ARMOIRE DE BÉBÉ (+29,0%)

CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS DE 431,3 M€ EN CROISSANCE DE +8,8%

2025-2026 : EXERCICE RECORD HORS PÉRIODE COVID

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, déclare : « Le troisième trimestre affiche une excellente performance, reflétant les efforts du Groupe pour accroître sa visibilité, renforcer son positionnement et consolider la proximité avec ses clients. Même si la hausse exceptionnelle des prix que nous constatons, liée au marché puces mémoire est, vu son ampleur, de nature à entraîner un report de certains achats, cette baisse de volumes, ou de tendance sur l'activité, n'est pas de nature à avoir un impact sur la marge brute, ou la profitabilité à ce jour. L'exercice en cours, nous le rappelons, pourrait être un de nos meilleurs exercices hors période COVID.

Avec le travail effectué sur nos approvisionnements, notre mix produit et le développement de Rue du Commerce, nous réfléchissons également, si la tendance se confirme, à la possibilité de revoir à la hausse notre niveau de marge brute normative à partir de notre prochain exercice. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ ET VOLUME D'AFFAIRES* À NEUF MOIS (1 ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE)

En M€ - données non auditées 2025-2026 2024-2025 Var. en % Var. en %

périmètre constant Chiffre d'affaires 1 er trimestre 127,2 118,1 +7,6% +5,8% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 139,6 125,6 +11,1% +11,1% Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 164,5 152,9 +7,6% +7,6% Chiffre d'affaires 9 mois 431,3 396,6 +8,8% +8,2% Volume d'affaires 1 er trimestre 135,2 122,8 +10,1% +6,0% Volume d'affaires 2 ème trimestre 149,0 132,7 +12,2% +12,2% Volume d'affaires 3 ème trimestre 177,2 165,0 +7,4% +7,4% Volume d'affaires 9 mois 461,4 420,5 +9,7% +8,5%

Données sociales : le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025-2026 s'établit à 150,5 M€ et le chiffre d'affaires 9 mois à 387,6 M€.

* intégrant le réseau de franchises LDLC et les places de marché LDLC et Rue du Commerce

Chiffre d'affaires 9 mois 2025-2026 : 431,3 M€, en hausse de +8,8%

Après une progression de +9,5% enregistré au 1 er semestre, la dynamique positive de l'activité se poursuit. Le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre s'élève ainsi à 164,5 M€, en croissance de +7,6%. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires ressort à 431,3 M€, en hausse de +8,8%.

Le volume d'affaires du Groupe, intégrant le réseau de franchises LDLC et les places de marché LDLC et Rue du Commerce, s'élève à 461,4 M€ sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025-2026, en hausse de +9,7% en données publiées. Le volume d'affaires de Rue du Commerce ressort à 21,5 M€, dont 10,3 M€ enregistrés au 3 ème trimestre, en forte progression de +23,4% par rapport au 3 ème trimestre 2024-2025.

Activité BTOC : croissance de +12,4% du chiffre d'affaires 9 mois

Chiffre d'affaires BtoC

En M€ - données non auditées 2025-2026 2024-2025 Var. en % 1 er trimestre 91,1 80,6 +13,0% 2 ème trimestre 100,9 86,8 +16,2% 3 ème trimestre 118,1 108,6 +8,7% Total 9 mois 310,1 276,0 +12,4% Online 194,8 169,2 +15,1% Boutiques 115,3 106,8 +8,0%

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires des activités BtoC s'élève à 310,1 M€, en hausse de +12,4% (+11,6% à périmètre constant). Au 3 ème trimestre, la croissance organique ressort à +8,7% bénéficiant d'un effet prix positif et d'une croissance de l'activité. Le rythme de progression est moindre qu'au 1 er semestre en raison de la hausse des prix consécutive à l'inflation enregistrée depuis novembre 2025 sur le prix des composants, sous l'effet de l'essor de l'intelligence artificielle qui provoque une raréfaction des puces mémoire.

La croissance de l'activité Online s'élève à +8,4% au 3 ème trimestre et +15,1% sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025-2026, portée par les innovations technologiques et le renouvellement des équipements informatiques. Rue du Commerce, consolidé depuis le 10 juillet 2024, poursuit son développement et contribue à l'activité Online à hauteur de 7,8 M€ sur les neuf premiers mois (vs. 3,8 M€ sur la même période de l'exercice précédent).

La croissance des boutiques demeure solide au 3 ème trimestre à +9,5% (+8,0% sur 9 mois), bénéficiant du maillage territorial, de la proximité client développés par le Groupe et du succès du flagship place de la Madeleine à Paris ouvert depuis fin août.

Dans ce contexte, le conseil de surveillance a décidé d'attribuer à Harry De Lepine, membre du directoire en charge des activités retail, les fonctions et le titre de Directeur Général, afin de renforcer l'organisation du groupe et d'accompagner son développement. Il exercera ses fonctions aux côtés d'Olivier de la Clergerie, directeur général actuel.

Activité BTOB : reprise confirmée de l'activité

Chiffre d'affaires BtoB

En M€ - données non auditées 2025-2026 2024-2025 Var. en % 1 er trimestre 33,2 34,6 -4,0% 2 ème trimestre 35,8 35,6 +0,6% 3 ème trimestre 42,9 41,4 +3,7% Total 9 mois 111,9 111,6 +0,3%

Le chiffre d'affaires BtoB s'élève à 111,9 M€ sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025-2026, en hausse de +0,3%. L'amélioration de la tendance se confirme trimestre après trimestre, avec désormais deux trimestres consécutifs en croissance.

Autres activités : rebond de l'Armoire de Bébé

Chiffre d'affaires Autres activités

En M€ - données non auditées 2025-2026 2024-2025 Var. en % 1 er trimestre 2,9 2,9 -1,7% 2 ème trimestre 2,9 3,1 -8,1% 3 ème trimestre 3,5 3,1 +12,9% Total 9 mois 9,3 9,1 +2,9% dont L'Armoire de Bébé 6,8 6,3 +8,7%

Les autres activités reviennent en territoire positif et totalisent un chiffre d'affaires de 9,3 M€ sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025-2026 (en hausse de +2,9%). L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, contribue à hauteur de 6,8 M€ (en hausse de +8,7% sur 9 mois) et enregistre un rebond significatif au 3 ème trimestre (+29%) notamment sous l'effet du travail réalisé sur la boutique en ligne larmoiredebebe.com et sur les gammes de produits.

Dans le cadre de l'adaptation de son organisation initiée sur l'exercice passé, et face à un environnement réglementaire et concurrentiel de plus en plus complexe, le Groupe a décidé de procéder à l'arrêt des activités de L'École LDLC au cours du prochain exercice.

PERSPECTIVES

Concernant la profitabilité d'exploitation, l'exercice en cours devrait afficher un niveau record, hors période Covid, et ce malgré une dynamique d'activité attendue plus challengée au quatrième trimestre. Cette évolution sur l'activité résulte de l'effet combiné d'une hausse exceptionnelle des prix, liée à l'inflation des composants initiée en novembre 2025, et d'un effet de base plus exigeant. Ce dernier s'explique par le décalage du lancement des nouveaux modèles de cartes graphiques Nvidia, initialement attendu sur le trimestre en cours, comme lors de l'exercice précédent, et finalement repoussé à la fin de l'année 2026.

Le Groupe LDLC, grâce à sa politique d'approvisionnement maîtrisée et de son assise financière solide, ne fait face à aucune pénurie de composants et dispose toujours d'un stock de sécurité adéquat. Dans ces conditions, les marges du 2 nd semestre 2025-2026 devraient s'inscrire dans des niveaux élevés par rapport aux niveaux normatifs. Ainsi, si les tendances se confirment, en considérant le travail effectué sur l'ensemble de ses approvisionnements et le mix d'activité, le Groupe LDLC pourrait être amené à faire évoluer sa fourchette normative de marge brute à la hausse à partir du prochain exercice.

