GROUPE LDLC : POINT D'ACTIVITÉ EN RELATION AVEC UN CONTEXTE DE MARCHÉ FORTEMENT PERTURBÉ

LIMONEST, LE 24 F É VRIER 2022 À 18H00

NET REPLI DE L'ACTIVITÉ SUR LE MOIS DE FÉVRIER

AJUSTEMENT DES OBJECTIFS ANNUELS 2021-2022 : CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 680 M€ ET EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION D'ENVIRON 55 M€

FONDAMENTAUX DE L'ENTREPRISE ET MODÈLE ÉCONOMIQUE SOLIDES ET PORTEURS DE CROISSANCE À MOYEN TERME



Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « Après un mois de janvier en ligne avec les attentes du Groupe, nous observons sur le mois de février un net repli de l'activité dans un contexte d'attentisme des consommateurs particuliers, comme professionnels. Malgré le manque de lisibilité et la volatilité actuelle sur ses marchés, le Groupe LDLC a fait le choix d'actualiser ses ambitions pour l'exercice 2021-2022, soit un chiffre d'affaires d'environ 680 M€ et un excédent brut d'exploitation d'environ 55 M€, en repli par rapport à l'exercice 2020-2021 mais restant en très forte progression par rapport à l'exercice 2019-2020 précédant le début de la crise sanitaire.

Même si les éléments de marché actuels sont pénalisants à court terme, nos fondamentaux demeurent solides et la demande de produits high-tech sur les prochaines années restera forte, soutenue par l'essor du numérique et l'expansion de l'économie digitale . Le Groupe demeure ainsi confiant dans son modèle économique, sa capacité à délivrer de la croissance à moyen terme et à consolider sa position d'acteur majeur de la distribution multi-canal de produits high-tech . »



Net repli de l'activité au mois de février

Dans un contexte de marché complexe déjà évoqué fin janvier, auquel s'ajoute désormais un fort attentisme des consommateurs face à un environnement incertain et volatile (contexte géopolitique, inflation, arbitrage des dépenses, etc.), le Groupe LDLC constate un décrochage important de son activité en février 2022. Ce repli, impactant à la fois les activités BtoC et BtoB du Groupe, est estimé à 20% de son chiffre d'affaires par rapport au moins de février 2021.

Le Groupe n'anticipe pas d'inflexion notable ces comportements d'attentisme avant juillet 2022 et ne sera donc pas en mesure de compenser ce repli inattendu d'ici la fin de l'exercice clos le 31 mars 2022. Dans ce contexte, et en tenant compte de ces nouveaux éléments, le Groupe LDLC vise désormais un chiffre d'affaires d'environ 680 M€ pour l'exercice 2021-2022, contre 724 M€ en 2020-2021 et 493 M€ en 2019-2020. L'excédent brut d'exploitation devrait lui atteindre 55 M€ environ, contre 70 M€ en 2020-2021 et 16 M€ en 2019-2020. La performance attendue par le Groupe en 2021-2022 reste ainsi en très forte croissance par rapport aux niveaux d'avant crise.



Pérennité, développement et performance du modèle économique

Le groupe a mené au cours des précédents exercices des actions stratégiques structurantes (repositionnement des enseignes online du Groupe, acquisition de Top Achat, développement du réseau de boutiques, désendettement) ayant concouru au renforcement de son modèle économique (marge brute normative de 21,5%) et à une nette amélioration de sa performance financière.

Les aléas conjoncturels observés actuellement, n'ont aucun impact sur la pérennité, le développement, la pertinence et l'efficience du modèle économique du Groupe LDLC. Pour rappel, le Groupe disposait au 30 septembre 2021 de 110 M€ de capitaux propres et d'une trésorerie nette de 15 M€.

Avec son profil de distributeur spécialisé omnicanal (boutiques physiques, BtoB, BtoC online) et la justesse du positionnement de son offre, le Groupe LDLC reste idéalement positionné pour tirer parti à moyen terme d'un marché du High-tech structurellement porteur dans les années à venir.



Prochain communiqué :

Le 28 avril 2022 après Bourse, chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2021-2022

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.



Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com



