GROUPE LDLC : NETTE AMÉLIORATION DE LA TENDANCE AU 2ÈME TRIMESTRE 2026-2027

LIMONEST, LE 29 OCTOBRE 2026 À 17H45

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 2 ÈME TRIMESTRE DE 132,3 M€, EN REPLI LIMITÉ À -5,3%, APRÈS -14,3% AU 1 ER TRIMESTRE

TRIMESTRE DE 132,3 M€, EN REPLI LIMITÉ À -5,3%, APRÈS -14,3% AU 1 TRIMESTRE POURSUITE DE L'AMÉLIORATION DE L'ACTIVITÉ BTOB, EN HAUSSE DE +16,1% AU 2 ÈME TRIMESTRE, ET DOUBLEMENT DU VOLUME D'AFFAIRES DE RUE DU COMMERCE

TRIMESTRE, ET DOUBLEMENT DU VOLUME D'AFFAIRES DE RUE DU COMMERCE NORMALISATION DES STOCKS CONFIRMÉE AVEC UNE BAISSE ATTENDUE DE L'ORDRE DE PLUS DE 20 M€ AU 1 er SEMESTRE 2026-2027

SEMESTRE 2026-2027 CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE MARGE D'EBE 2026-2027 DANS LA CONTINUITÉ DE L'EXERCICE 2025-2026

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, déclare : « Comme nous l'avions indiqué en juillet, le recul du premier trimestre n'était pas représentatif de l'exercice. Le deuxième trimestre le confirme, avec un repli ramené à -5,3%. Le BtoB poursuit son amélioration (+16,1%) et Rue du Commerce double son volume d'affaires sur le trimestre. Le BtoC, toujours pénalisé par l'absence de nouveautés technologiques et par des prix de composants à des plus hauts historiques, reste en repli marqué (-13,1%), même si celui-ci s'atténue.

La normalisation de nos stocks renforce la solidité financière du Groupe et, conjuguée à nos efforts d'optimisation des coûts, conforte notre confiance dans notre trajectoire. Je tiens également à saluer l'engagement et la mobilisation de nos équipes face aux événements en cours en France, en particulier des collaborateurs des boutiques concernées. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ ET VOLUME D'AFFAIRES DU 1 ER SEMESTRE (1 ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE)

En M€ - données non auditées 2026-2027 2025-2026 Var. en % Chiffre d'affaires 1 er trimestre 109,0 127,2 -14,3% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 132,3 139,6 -5,3% Total chiffre d'affaires 1 er semestre 241,3 266,8 -9,6% Volume d'affaires 1 er trimestre 119,0 135,2 -12,0% Volume d'affaires 2 ème trimestre 147,0 149,0 -1,3% Volume d'affaires 1 er semestre 266,0 284,2 -6,4%

Données sociales : le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026-2027 s'établit à 210,2 M€

Le volume d'affaires intègre le réseau de franchises LDLC et les places de marché LDLC et Rue du Commerce

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026-2027 : 241,3 M€, en repli de -9,6%

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026-2027 s'établit à 241,3 M€, en repli de -9,6%. Comme indiqué lors de la publication du 1 er trimestre, le recul de -14,3% enregistré sur cette période ne préfigurait pas la trajectoire de l'exercice. Le chiffre d'affaires du 2 ème trimestre s'établit ainsi à 132,3 M€, en retrait limité à -5,3%, prolongeant l'inflexion observée dès le mois de juin.

Le volume d'affaires du Groupe, intégrant le réseau de franchises LDLC et les places de marché LDLC et Rue du Commerce, ressort à 147 M€ au 2 ème trimestre, en léger retrait (-1,3%), et à 266 M€ sur le semestre (-6,4%). Rue du Commerce double son volume d'affaires au 2 ème trimestre, à 12,5 M€ (+104,3%), porté par sa place de marché dont l'activité progresse de +100%. Sur le semestre, le volume d'affaires de Rue du Commerce atteint 19,2 M€ (+71,5%), dont +88% pour la place de marché.

L'écart entre l'évolution du volume d'affaires (-1,3%) et celle du chiffre d'affaires (-5,3%) au 2 ème trimestre s'explique principalement par la montée en puissance de la place de marché de Rue du Commerce.

Secteur BtoC : repli de -13,1% au 2 ème trimestre 2026-2027, ramenant le recul semestriel à -16,9%

Chiffre d'affaires BtoC

En M€ - données non auditées 2026-2027 2025-2026 Var. en % 1 er trimestre 71,8 91,1 -21,2% dont online 44,7 59,9 -25,4% dont boutiques 27,1 31,2 -13,2% 2 ème trimestre 87,7 100,9 -13,1% dont online 52,5 61,9 -15,2% dont boutiques 35,2 39,0 -9,8% Total 1 er semestre 159,5 192,0 -16,9% dont online 97,2 121,8 -20,2% dont boutiques 62,3 70,2 -11,3%

Au 1 er semestre 2026-2027, le chiffre d'affaires des activités BtoC s'élève à 159,5 M€, en recul de -16,9%. Le repli se réduit au cours du semestre, passant de -21,2% au 1 er trimestre à -13,1% au 2 ème trimestre.

L'activité online s'établit à 52,5 M€ au 2 ème trimestre (-15,2%, contre -25,4% au 1 er trimestre). Les boutiques réalisent 35,2 M€ de chiffre d'affaires (-9,8%, contre -13,2% au 1 er trimestre). Le marché reste marqué par une absence de nouveautés technologiques au sens large et par des prix de composants qui se maintiennent à des plus hauts historiques, lié directement aux prix de la mémoire.

Cette évolution doit s'apprécier au regard d'une base de comparaison élevée, les activités BtoC ayant progressé de +16,2% au 2 ème trimestre 2025-2026, dont +20,2% pour l'online et +10,2% pour les boutiques.

Secteur BtoB : progression de +9,7% au 1 er semestre 2026-2027, dont +16,1% au 2 ème trimestre

Chiffre d'affaires BtoB

En M€ - données non auditées 2026-2027 2025-2026 Var. en % 1 er trimestre 34,2 33,2 +2,9% 2 ème trimestre 41,6 35,8 +16,1% Total 1 er semestre 75,7 69,0 +9,7%

Le chiffre d'affaires BtoB s'élève à 75,7 M€ au 1 er semestre, en hausse de +9,7%. Après une bonne tenue au 1 er trimestre (+2,9%), l'activité accélère nettement au 2 ème trimestre, à 41,6 M€ (+16,1%).

Cette performance reflète les besoins structurels d'équipement des entreprises ainsi que la nécessité de moderniser et de sécuriser leurs parcs informatiques. Le Groupe commence par ailleurs à observer chez ses clients professionnels des besoins, et des budgets, de plus en plus orientés vers des équipements adaptés aux usages de l'intelligence artificielle.

Secteur Autres activités : progression de +5,7% au 1 er semestre 2026-2027

Chiffre d'affaires Autres activités

En M€ - données non auditées 2026-2027 2025-2026 Var. en % 1 er trimestre 3,1 2,9 +7,5% 2 ème trimestre 3,0 2,9 +3,8% Total 1 er semestre 6,1 5,8 +5,7% dont L'Armoire de Bébé 4,8 4,1 +16,1%

Les autres activités totalisent 6,1 M€ de chiffre d'affaires sur le semestre (+5,7%). L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, poursuit son développement avec un chiffre d'affaires semestriel de 4,8 M€ (+16,1%), dont 2,4 M€ au 2 ème trimestre (+7,4%, après +26,1% au 1 er trimestre).

PERSPECTIVES

Comme annoncé lors de la publication du 1 er trimestre, le recul enregistré sur cette période ne préfigurait pas la trajectoire de l'exercice. Le 2 ème trimestre va dans ce sens, avec une amélioration amorcée dès juin, portée par la croissance du BtoB, la réduction du repli du BtoC et la très forte dynamique de Rue du Commerce.

Le Groupe LDLC poursuit le développement de son réseau de boutiques revendeurs agréés Apple avec la reprise, via sa filiale OLYS, de trois boutiques situées à Toulouse, Labège (agglomération toulousaine) et Tours, dont l'ouverture sous enseigne LDLC est prévue en novembre 2026. Ce réseau comptera ainsi 23 boutiques : 18 sous enseigne LDLC et 5 sous enseigne Actimag.

Dans un environnement économique et social défavorable pour le marché BtoC, le Groupe LDLC confirme son objectif de préserver son taux de marge d'EBE au niveau de l'exercice 2025-2026. Cette ambition s'appuie sur une discipline commerciale rigoureuse, la poursuite de l'optimisation des coûts et une gestion maîtrisée des stocks.

La réduction des stocks, de l'ordre de 20 M€ au 30 septembre 2026, se traduira par une amélioration du BFR et de la génération de trésorerie, visible dès les comptes du 1 er semestre. Le Groupe reste toutefois attentif aux événements en cours en France, qui ont déjà touché plusieurs de ses boutiques et dont l'évolution reste incertaine.

À moyen terme, le Groupe reste confiant dans les perspectives de rebond de la demande, porté par le lancement de nouvelles générations de cartes graphiques, l'arrivée de PC intégrant des innovations technologiques majeures, notamment liées à l'intelligence artificielle, et les besoins structurels de renouvellement des équipements informatiques.

Prochain communiqué :

Le 10 décembre 2026 après Bourse, résultats semestriels 2026-2027

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 14 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Hélène de Watteville / Marie-Claude Triquet

hdewatteville@actus.fr / mctriquet@actus.fr

Tél. : 06 10 19 97 04 / 06 84 83 21 82