GROUPE LDLC : NEMEIO, PREMIER CLAVIER 100% CONFIGURABLE À TESTER EN EXCLUSIVITÉ AU CES 2020 DE LAS VEGAS

Nemeio, jeune marque française créée par le Groupe LDLC, revient au CES de Las Vegas pour la seconde année consécutive. Après 1 an à optimiser le clavier, ce dernier sera présenté en exclusivité une dernière fois avant sa commercialisation prévue d'ici juin 2020 ! Basé sur la technologie d'écran E-paper, Nemeio est le 1er clavier universel. Il s'adapte à tous les alphabets, tous les caractères, tous les symboles de votre choix et permet de définir des comportements spécifiques sur chacune de ses 81 touches ! Ainsi les créatifs, professionnels et polyglottes créent leur profil avec leurs alphabets et icônes de prédilection, une véritable révolution ! A découvrir en exclusivité au CES de Las Vegas et sur www.nemeio.com.



UN CLAVIER UNIVERSEL, 100% CONFIGURABLE

Nemeio est le premier clavier universel ! Développé par le service R&D du Groupe français LDLC, le clavier est 100% personnalisable, permettant à chacun de configurer, à tout moment et facilement l'ensemble de ses touches. L'écran e-paper situé sous les touches en plastique transparent affiche les symboles désirés et l'utilisateur peut naviguer entre les différentes configurations à tout moment, d'un simple clic. Nemeio permet à ses utilisateurs de gagner du temps et d'augmenter leur productivité en adaptant leur clavier à leurs usages en fonction des logiciels quotidiennement utilisés. Pour plus de confort, il est possible d'ajuster la luminosité du clavier. L'E-paper permet d'afficher des caractères et des icônes en noir, en blanc ou en 2 nuances de gris sur le fond.

Découvrez la vidéo de présentation du clavier de Nemeio sur: http://www.nemeio.com



UNE WEB APPLI OPTIMISÉE POUR DES FONCTIONNALITÉS AMPLIFIÉES

L'année 2019 a été consacrée à optimiser le clavier Nemeio, suite aux différents retours des beta testeurs lors du CES 2019. Un travail minutieux a ainsi été effectué sur le logiciel et le comportement du clavier, afin de le rendre plus accessible et confortable pour l'utilisateur. Laurent Faivre, Directeur Recherche et Développement au sein du Groupe LDLC explique : « Le clavier Nemeio adapte désormais automatiquement son alphabet à la langue de l'utilisateur, sans aucune manipulation de sa part. On peut ajouter tous les alphabets dont on a besoin, et switcher de l'un à l'autre facilement. En plus des alphabets, les raccourcis claviers, comme ceux de Photoshop par exemple, peuvent être intégrés au sein d'un layout dédié. Nemeio reconnaitra automatiquement le logiciel ouvert, et adaptera les touches en fonction. On a développé un Keyboard Manager qui permettra d'éditer et de gérer le paramétrage des 81 touches. Chacune pourra avoir jusqu'à 4 comportements différents. Nemeio est une vraie révolution informatique ! »



UN SEUL CLAVIER POUR UNE COMBINAISON INFINIE D'USAGES

A qui s'adresse ce clavier entièrement configurable ? Ce clavier est pour tous, et notamment pour :

les polyglottes et les traducteurs : ce clavier nouvelle génération offre la possibilité de jongler entre les différents alphabets du monde entier.

les graphistes ou les créatifs : l'ensemble des touches peut être configuré avec les raccourcis les plus utilisés sur leurs différents logiciels.

toutes les personnes qui dans un cadre personnel ou professionnel ont des besoins multiples dans l'utilisation des claviers informatiques.



UN CLAVIER NOMADE ET ESTHÉTIQUE

Grâce à ses matériaux légers, Nemeio est un clavier nomade qui peut être utilisé n'importe où et n'importe quand. Son mode Bluetooth Low Energy et sa batterie en lithium-ion intégrée offre une liberté sans limites et jusqu'à 20h d'autonomie. Nemeio sera compatible avec Windows, macOS, iOS et Android. Le boîtier de Nemeio sera disponible dans différentes couleurs, motifs et dessins, le tout en garantissant une grande robustesse.

Une innovation à tester en exclusivité avant sa commercialisation au CES de Las Vegas en janvier 2020 au stand BOOTH #EP-737 à l'Unveiled et dans le hall Europa Park sur la zone French Tech (ilot : 51033) !



Nemeio - Spécialiste du High-Tech sur mesure !

Nemeio est une jeune marque française innovante intégrée au Groupe LDLC. Fondé par Laurent de la Clergerie, le Groupe lyonnais est aujourd'hui leader du e-commerce informatique et high-tech en France. Résolument tourné vers l'avenir, le Groupe LDLC investit dans sa propre cellule de recherche et développement interne et mise sur l'innovation. www.groupe-ldlc.com



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 10 sites, dont 5 marchands ; il compte plus de 900 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Olivier Lambert / Marie-Claude Triquet

olambert@actus.fr - mctriquet@actus.fr

Tél. : 04 72 18 04 93