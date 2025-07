Impôt des retraités : l’abattement de 10 % remplacé par un forfait de 2 000 € dès 2026

Dans le cadre du grand plan d'économies annoncé par François Bayrou, mardi, Bercy va modifier le calcul fiscal des pensions : les retraités modestes paieront moins, les plus aisés un peu plus.

Francois Bayrou, le 13 juin 2025, à Saint-Rémy de Provence ( AFP / GABRIEL BOUYS )

L'abattement de 10% pour frais professionnels dont bénéficient actuellement les retraités dans le calcul de l'impôt sur le revenu sera remplacé en 2026 par un forfait de 2 000 euros par an, a annoncé mardi 15 juillet le ministre de l'Economie Eric Lombard.

"On va transformer la déduction de 10% des revenus en une déduction de 2 000 euros pour tout le monde" , a déclaré Eric Lombard sur France 2.

"Justice sociale"

"Pour tous les retraités qui sont au début de l'échelle des impôts (...), leur fiscalité va baisser. Et effectivement en compensation, la fiscalité des retraités qui gagnent plus de 20 000 euros par an sera légèrement augmentée , c'est une mesure de justice sociale", a-t-il ajouté, sans pouvoir préciser le nombre de retraités qui seront concernés par cette hausse.

Le Premier ministre François Bayrou a présenté mardi une cure budgétaire draconienne de 43,8 milliards d'euros pour 2026 , avec la suppression de deux jours fériés et le gel des prestations sociales et des retraites. Ces annonces ont été immédiatement décriée par les oppositions qui le menacent de censure.

Parmi les mesures annoncées figure également la création d'une "contribution de solidarité" pour les Français "les plus fortunés" , a déclaré François Bayrou. Elle "devra faire participer à l'effort national les plus hauts revenus", a expliqué le Premier ministre, en rappelant aussi sa volonté de "lutter contre l'optimisation abusive des patrimoines non productifs".

"Il n'y a pas de retour de l'ISF" (impôt de solidarité sur la fortune), a assuré Eric Lombard sur France 2. L'ISF avait été remplacé en 2018 par l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), recentré sur les seuls actifs immobiliers d'une valeur nette supérieure à 1,3 million d'euros.

La contribution différentielle sur les hauts revenus, mise en place en 2025, sera maintenue l'an prochain afin d'assurer que "les personnes qui ont des revenus importants paient au moins 20% d'impôts", a développé le ministre.

En outre, une concertation va être engagée afin de "lutter contre la suroptimisation (par) des personnes ayant un patrimoine important", "non productif", a-t-il poursuivi: "On va toucher plutôt l'épargne excédentaire qu'ont les gens et non pas l'investissement dans l'entreprise."