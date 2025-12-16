GROUPE LDLC : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2025

LIMONEST, LE 16 DÉCEMBRE 2025 À 17H45

Le Groupe LDLC (mnémonique : ALLDL) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès d'Euronext son rapport semestriel au 30 septembre 2025.

Ce document est disponible sur le site de la société à l'adresse www.groupe-ldlc.com dans la rubrique « Informations Financières ».

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

