 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 730,00
+0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GROUPE LDLC : MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 SEPTEMBRE 2025
information fournie par Actusnews 08/09/2025 à 17:45

LIMONEST, LE 8 SEPTEMBRE 2025 À 17H45

L'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de Groupe LDLC se tiendra le vendredi 26 septembre 2025 à 10 h 00 à son siège social, 2, rue des Érables, CS 21035, 69578 Limonest Cedex .

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le projet des résolutions soumis à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 20 août 2025, et l'avis de convocation a été publié au BALO du 8 septembre 2025. Les modalités de participation, de vote et de communication des documents préparatoires à cette Assemblée figurent dans ces avis.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents devant être communiqués préalablement à cette Assemblée Générale, notamment ceux prévus aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce, est tenu, dans les conditions et délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège susvisé et/ou, selon le cas, sur le site internet de la société : https://groupe-ldlc.com/ .

En outre, tout actionnaire peut demander à la société, dans les conditions et délais légaux, de lui envoyer les documents et renseignements mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce. Afin de faciliter le traitement de cette demande, il est recommandé de l'envoyer :

  • par courrier postal : Groupe LDLC – Service Juridique – 2, rue des Érables, CS 21035, 69578 Limonest Cedex ;
  • ou par courriel : ldlc@actus.fr .

CALENDRIER PROVISOIRE DES PROCHAINES PUBLICATIONS ET ÉVÉNEMENTS

Publications* Dates Réunions d'information
Chiffre d'affaires T2 2025-2026 30 octobre 2025
Résultats semestriels 2025-2026 11 décembre 2025 12 décembre 2025
Chiffre d'affaires T3 2025-2026 29 janvier 2026
Chiffre d'affaires T4 2025-2026 30 avril 2026
Résultats annuels 2025-2026 11 juin 2026 12 juin 2026

*Diffusion après clôture de la Bourse

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse
Hélène de Watteville / Marie-Claude Triquet
hdewatteville@actus.fr / mctriquet@actus.fr
Tél. : 06 10 19 97 04 / 06 84 83 21 82

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yptsYMWYZpicnW6blpyZbGVjaJqXyGbHapWaxGZuaZuYnXBpmmmXa8jKZnJknWtm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93860-groupe-ldlc-080925-mise-a-disposition-des-documents-preparatoires-a-l_ag-du-260925.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

GROUPE LDLC
10,2000 EUR Euronext Paris +4,94%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Assemblée nationale renverse le gouvernement de Bayrou
    L'Assemblée nationale renverse le gouvernement de Bayrou
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:11 

    L'Assemblée nationale renverse François Bayrou, en lui refusant la confiance à une nette majorité lors d'un vote qu'il avait sollicité de lui-même sur l'état des finances publiques.

  • François Bayrou engage la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, le 8 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    L'Assemblée renverse Bayrou et en appelle à Macron
    information fournie par AFP 08.09.2025 19:10 

    L'Assemblée nationale a renversé lundi François Bayrou, qui a échoué à obtenir la confiance des députés. Les regards sont désormais tournés vers Emmanuel Macron, obligé de trouver un nouveau Premier ministre s'il veut éviter une nouvelle dissolution. "Notre pronostic ... Lire la suite

  • Bayrou remercie le Parlement et ses ministres pour neuf "mois de profond bonheur"
    Bayrou remercie le Parlement et ses ministres pour neuf "mois de profond bonheur"
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:08 

    Neuf "mois de profond bonheur": juste avant l'ouverture du scrutin aux députés du vote de confiance, le Premier ministre François Bayrou remercie l'Assemblée nationale et ses ministres qui ont "montré une image républicaine, honorable et active".

  • Confiance: Attal propose "un accord d'intérêt général" entre les partis
    Confiance: Attal propose "un accord d'intérêt général" entre les partis
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:07 

    Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, propose "un accord d'intérêt général" entre les forces politiques pour les 18 mois à venir, pour "trancher les urgences, protéger les Français et préparer l'avenir".

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank