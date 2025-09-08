GROUPE LDLC : MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 SEPTEMBRE 2025

LIMONEST, LE 8 SEPTEMBRE 2025 À 17H45

L'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de Groupe LDLC se tiendra le vendredi 26 septembre 2025 à 10 h 00 à son siège social, 2, rue des Érables, CS 21035, 69578 Limonest Cedex .

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le projet des résolutions soumis à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 20 août 2025, et l'avis de convocation a été publié au BALO du 8 septembre 2025. Les modalités de participation, de vote et de communication des documents préparatoires à cette Assemblée figurent dans ces avis.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents devant être communiqués préalablement à cette Assemblée Générale, notamment ceux prévus aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce, est tenu, dans les conditions et délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège susvisé et/ou, selon le cas, sur le site internet de la société : https://groupe-ldlc.com/ .

En outre, tout actionnaire peut demander à la société, dans les conditions et délais légaux, de lui envoyer les documents et renseignements mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce. Afin de faciliter le traitement de cette demande, il est recommandé de l'envoyer :

par courrier postal : Groupe LDLC – Service Juridique – 2, rue des Érables, CS 21035, 69578 Limonest Cedex ;

ou par courriel : ldlc@actus.fr .

CALENDRIER PROVISOIRE DES PROCHAINES PUBLICATIONS ET ÉVÉNEMENTS

Publications* Dates Réunions d'information Chiffre d'affaires T2 2025-2026 30 octobre 2025 Résultats semestriels 2025-2026 11 décembre 2025 12 décembre 2025 Chiffre d'affaires T3 2025-2026 29 janvier 2026 Chiffre d'affaires T4 2025-2026 30 avril 2026 Résultats annuels 2025-2026 11 juin 2026 12 juin 2026

*Diffusion après clôture de la Bourse

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Hélène de Watteville / Marie-Claude Triquet

hdewatteville@actus.fr / mctriquet@actus.fr

Tél. : 06 10 19 97 04 / 06 84 83 21 82