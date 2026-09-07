GROUPE LDLC : MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 SEPTEMBRE 2026

LIMONEST, LE 7 SEPTEMBRE 2026 À 17H45

L'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de Groupe LDLC se tiendra le vendredi 25 septembre 2026 à 10 h 00 à son siège social, 2, rue des Érables, CS 21035, 69578 Limonest Cedex .

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions soumis à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 19 août 2026, et l'avis de convocation a été publié au BALO du 7 septembre 2026. Les modalités de participation, de vote et de communication des documents préparatoires à cette Assemblée figurent dans ces avis.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents devant être communiqués préalablement à cette Assemblée Générale, notamment ceux prévus aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce, est tenu, dans les conditions et délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège susvisé et/ou, selon le cas, sur le site internet de la société, onglet « Actionnaires », rubrique « Assemblée Générale » : https://www.groupe-ldlc.com/assemblee-generale-documents/ .

En outre, tout actionnaire peut demander à la société, dans les conditions et délais légaux, de lui envoyer les documents et renseignements mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce. La Société n'est pas tenue de procéder à cet envoi lorsque les documents concernés sont publiés sur son site internet, où ils peuvent être librement consultés et téléchargés. Afin de faciliter le traitement de cette demande, il est recommandé de l'envoyer :

par courrier postal : Groupe LDLC – Service Juridique – 2, rue des Érables, CS 21035, 69578 Limonest Cedex ;

ou par courriel : ldlc@actus.fr .

CALENDRIER PROVISOIRE DES PROCHAINES PUBLICATIONS ET ÉVÉNEMENTS

Publications* Dates Réunions d'information Chiffre d'affaires T2 2026-2027 29 octobre 2026 Résultats semestriels 2026-2027 10 décembre 2026 11 décembre 2026 Chiffre d'affaires T3 2026-2027 28 janvier 2027 Chiffre d'affaires T4 2026-2027 29 avril 2027 Résultats annuels 2026-2027 10 juin 2027 11 juin 2027

*Diffusion après clôture de la Bourse

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 14 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Hélène de Watteville / Marie-Claude Triquet

hdewatteville@actus.fr / mctriquet@actus.fr

Tél. : 06 10 19 97 04 / 06 84 83 21 82