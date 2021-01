GROUPE LDLC : LE GROUPE LDLC, PIONNIER DU E-COMMERCE FRANÇAIS, SOUFFLE SES 25 BOUGIES

Le 25 janvier, le Groupe LDLC célèbre son 25ème anniversaire. En un quart de siècle, le distributeur spécialisé multimarques est devenu un acteur incontournable du e-commerce informatique et high-tech, grâce à son site LDLC.com. Le Groupe LDLC, c'est l'histoire de la famille lyonnaise De la Clergerie, plus précisément celle de Laurent, le fils ainé passionné d'informatique, qui fait le pari de l'e-économie en 1996, ayant l'intuition que ce nouveau mode de commerce a de l'avenir... Retour sur la success story de l'un des pionniers du e-commerce français.



LDLC.COM : RÉFÉRENCE DU COMMERCE INFORMATIQUE ET HIGH-TECH

L'aventure LDLC commence dans un appartement lyonnais en janvier 1996. Laurent de la Clergerie, jeune diplômé de sciences économiques et ingénieur en électronique découvre l'internet, et ses possibilités. Audacieux et passionné d'informatique, il croit fortement au développement du e-commerce et décide de tenter sa chance. Il achète et revend du matériel électronique et informatique en ligne, avec le soutien de son frère Olivier, aujourd'hui directeur général du Groupe et de leur sœur cadette Caroline. 10 ventes le premier mois, 30 le mois suivant... La machine était lancée !

En 1997, Laurent de la Clergerie participe et gagne La Chasse aux Trésors, organisée par le magazine Paris Match. Il gagne le premier prix : 100 000 francs (15 000 euros) qu'il réinvestit immédiatement dans sa jeune société pour ouvrir une boutique à Lyon, rue de Marseille.

En 25 ans, le Groupe LDLC n'a cessé de grandir et de se diversifier, et compte aujourd'hui 17 enseignes dont 7 sites de e-commerce. Outre l'enseigne référente de vente d'informatique et de high-tech, le Groupe LDLC c'est aussi : une marque de puériculture, une team e-sport, une marque de sabre laser, une salle et un studio de jeux en réalité virtuelle, une école spécialisée dans le numérique, un site B to B, des marques blanches de produits informatiques, etc.



CHIFFRES CLÉS

493.4 millions d'euros de CA sur l'exercice 2019-2020

11 000 000 de visiteurs/mois

1 700 marques

Jusqu'à 16 000 colis expédiés/jour

Près de 1000 collaborateurs

3 plateformes logistique

1 service R&D

1 école

1 salle de Réalité Virtuelle



UN GROUPE RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS L'AVENIR

A l'aube de sa 25ème année, le Groupe LDLC est plus fort que jamais. Fort de son catalogue produits (50 000 références et 1 700 marques), de son réseau de magasins (plus de 50 boutiques LDLC en France), de sa logistique (jusqu'à 16 000 colis expédiés chaque jour), de sa Relation Client (élue à 7 reprises Service Client de l'Année*) ...

*Catégorie Distribution de produits techniques - Étude BVA - Viséo CI - Plus d'infos sur escda.fr



LA SEMAINE DE 4 JOURS

Outre le fait d'être pionnier du e-commerce, le Groupe LDLC est également pionnier dans le bien-être au travail des salariés. Laurent de La Clergerie a initié depuis plusieurs années une série de mesures destinées à améliorer le confort et le bonheur des salariés, avec pour point d'orgue le passage à la semaine de 4 jours en janvier 2021. Pour rappel environ 400 entreprises ont adopté ce fonctionnement en France.

Ce premier quart de siècle fut riche en aventures, nul doute que le second le sera tout autant : « Ce n'est que le début... Nous avons 25 ans, et l'expérience qui va avec. Je n'ai aucun doute sur le fait que les 25 prochaines années seront tout aussi riches en enseignements. Cette maturité alliée à notre agilité nous permet de continuer sans cesse à innover et d'aller sur des terrains où l'on ne nous attend pas. Ce qui m'anime encore aujourd'hui ? Les projets bien sûr, les succès c'est certain... Mais avant tout les sourires sur les visages le matin en entrant dans l'entreprise. Croyez-le ou non, ça n'a pas de prix ».







PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

