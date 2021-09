GROUPE LDLC : LDLC VR STUDIO PRÉSENTE SON NOUVEAU JEU D'ACTION VR EN COOPÉRATION, " RUNE TALES - THE CITADEL ", PREMIER CHAPITRE D'UNE SAGA

LDLC VR Studio, filiale de conception de jeux vidéo en Réalité Virtuelle appartenant au Groupe LDLC, sort un nouveau jeu VR nommé Rune Tales - The Citadel, qui sera le premier opus d'une série en plusieurs épisodes. Destiné exclusivement aux salles de loisirs VR, le jeu plonge les joueurs dans un univers médiéval empreint de magie. Ce premier chapitre est d'ores et déjà disponible au sein de LDLC VR Experience (salle VR en région lyonnaise), à Multiworld (salle VR à Bourgoin- Jallieu), et très prochainement dans l'ensemble des salles DreamAway.

RUNES TALES - THE CITADEL, UNE EXPÉRIENCE INTENSE EN MULTIJOUEURS

Troisième jeu en coopération de LDLC VR Studio, Rune Tales - The Citadel se joue en pods individuels de 2 à 4 joueurs. Ces derniers doivent coopérer en équipe afin de vaincre des créatures et gagner des runes au sein d'une cité médiévale assiégée par un sorcier maléfique. Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans la citadelle, il leur sera possible de gagner des armes magiques qui leur permettront d'être parés pour la bataille avec le boss final. D'une durée de 20 à 35 minutes, le jeu est accessible dès l'âge de 12 ans.

LDLC VR STUDIO, AU PLUS PRÈS DES EXPLOITANTS DE SALLES VR

LDLC VR Studio propose un accompagnement personnalisé afin de donner vie à des espaces de jeu uniques et originaux et équipés des dernières technologies. Proposant leur propre solution de gestion des jeux, ce dernier permet une mise en place rapide et simplifiée des jeux LDLC VR Studio dans les salles. Véritable tableau de bord, le launcher permet le suivi des scores, le lancement des jeux mais aussi le téléchargement des nouvelles versions.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site https://www.ldlc-vrstudio.com/



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

