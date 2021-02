GROUPE LDLC : LDLC.PRO RAFLE LA SECONDE PLACE DU PRIX DES INTERNAUTES FEVAD 2021 DANS LA CATÉGORIE B2B

LDLC.pro, la marque BtoB du Groupe LDLC a été récompensée par la FEVAD, lors de la 14ème édition de la Nuit des Favor'i. LDLC.pro obtient la médaille d'argent du Prix des Internautes dans la catégorie BtoB.

L'enseigne a été jugée selon 5 critères : choix des produits, rapport qualité/prix, fonctionnement du site, service client et Politique RSE.

Ce prix récompense les sites de e-commerce préférés des entreprises françaises pour leurs achats de biens ou de services pour l'équipement de leur entreprise.

Médiamétrie a interrogé un échantillon de 1 645 entreprises françaises ayant acheté sur au moins un site de e-commerce B2B au cours des 12 derniers mois. Le terrain a été réalisé du 21 octobre au 12 novembre 2020.

Pour être éligibles les sites doivent avoir obtenu un seuil minimal de 40 réponses pour garantir la fiabilité statistique des résultats.





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

