GROUPE LDLC : LDLC LANCE LA DEUXIEME VAGUE DE SA CAMPAGNE PUBLICITAIRE TV AVEC UN TOUT NOUVEAU SPOT À DÉCOUVRIR

LDLC, expert de la vente de matériel informatique et high-tech lance le deuxième temps de sa campagne TV nationale. Après un premier film diffusé en juin dernier, LDLC propose aujourd'hui le deuxième volet de sa saga publicitaire. Au total, plus de 1500 spots seront diffusés jusqu'au 4 septembre prochain. Pour rappel, cette campagne TV 2022 est une première pour LDLC qui affirme ainsi son ambition stratégique visant à consolider sa place de référent sur son marché. La saga publicitaire permet de mettre en avant le site internet LDLC.com et les 70 magasins répartis sur tout le territoire. Pour cette campagne publicitaire, LDLC se fait accompagner par l'agence BIG Success.

Le second volet de cette saga publicitaire conserve le ton de l'humour en mettant en scène un enfant en pleine conversation téléphonique avec le service Relation Client de LDLC. Cet échange est articulé autour de la mécanique de jeu de mots « LD, elle sait ! », déjà présente lors du premier chapitre et signature de la campagne TV.

Ce nouveau film de 12'' est visible du 8 août au 4 septembre, en alternance avec le premier spot. Les 1500 insertions au sein des chaines historiques et de la TNT permettront d'élargir la notoriété grand public de LDLC en touchant un public varié. Après cette deuxième vague, LDLC reviendra en télé au moment des fêtes de fin d'année avec un troisième spot inédit.

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Relations investisseurs / Presse

Margaux Rouillard / Marie-Claude Triquet

mrouillard@actus.fr – mctriquet@actus.fr

Tél. : 04 72 18 04 93

