GROUPE LDLC : LDLC DÉBARQUE À DUNKERQUE LE 8 MARS

LIMONEST, LE 8 MARS 2023





LDLC, l'expert de la vente de matériel informatique et high-tech, ouvre un nouveau magasin dans le département du Nord. Après Valenciennes et Villeneuve d'Ascq, c'est à Dunkerque que LDLC lève le rideau le 8 mars.

C'est plus précisément au Centre Marine - 24 Rue des Fusiliers Marins, que les Dunkerquois en quête de matériel informatique peuvent découvrir 1 000 références en exposition et avoir accès à l'ensemble des 30 000 références du site sur commande.

Sur place, la responsable Amandine Picot accompagnée de ses vendeurs et conseillers techniques, se font un plaisir d'orienter chaque client vers le produit le plus approprié à ses besoins.

Les habitants de Dunkerque et de sa région peuvent déposer leur matériel informatique en réparation mais également procéder au montage de leur PC sur-mesure grâce à l'Atelier LDLC.

Les salariés de ce magasin sont à la semaine de 4 jours, mise en place par le Groupe LDLC pour ses plus de 1 000 salariés depuis le 25 janvier 2021.





Informations pratiques :

LDLC DUNKERQUE

Facebook : https://www.facebook.com/LDLC.Dunkerque/

Adresse Centre Marine - 24 Rue des Fusiliers Marins - 59140 Dunkerque

Horaires d'ouverture : Du lundi au samedi : 10h/19h





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Margaux Rouillard / Marie-Claude Triquet

mrouillard@actus.fr – mctriquet@actus.fr

Tél. : 06 84 83 21 82

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xm2daJ1mk2nHxm5waMdul5Jram9mw5GdmpKcxWptZJuWm3CSmZiSmMqbZnBpnWlr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78845-groupe-ldlc-080323-ouverture-d_une-boutique-a-dunkerque.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com