GROUPE LDLC : LA FONDATION GROUPE LDLC APPORTE SON SOUTIEN À 4 NOUVEAUX PROJETS ET RENOUVELLE SON ENGAGEMENT AUPRÈS DE 2 ASSOCIATIONS

Initiée par le Groupe LDLC, leader du e-commerce informatique et high-tech en France, la Fondation Groupe LDLC qui a vu le jour en 2021 dresse le bilan de ses dernières actions ! Abritée par la Fondation de France, elle œuvre dans les domaines d'intérêt général que sont « L'Environnement » et « L'Education et la Famille ». A ce jour, la Fondation Groupe LDLC a déjà apporté son soutien à 15 projets dont 2 pour lesquels c'est la deuxième participation.

Année Lumière – Repenser les bases de l'enseignement

Créé en 2019, l'association Année Lumière est la première école højskole de France. C'est un concept d'enseignement danois, la højskole (= « haute école » en danois). L'Année lumière a pour objet d'accompagner les jeunes pour permettre à ceux-ci de mieux se connaître et d'explorer leur environnement afin de construire leur projet d'orientation et d'entreprendre leur vie avec sens. Pour se faire, l'école propose deux programmes dont un se déroulant sur 6 mois, et permettant aux étudiants de 16 à 25 ans d'explorer le champ des possibles, grâce à 3 grandes thématiques que sont : le "moi" ou comment donner du sens à sa vie, "les autres", ou comment vivre ensemble, "le monde", pour découvrir et s'engager. Le projet consiste à cofinancer le module "Moi".

Durant le programme, environ 24 Lumineux suivent des ateliers, animés par des intervenants experts, qui représentent un volume global de 84 heures-formation par jeune réparties sur l'ensemble du programme. L'objectif de ces ateliers est de donner aux jeunes les clés pour construire une vie d'adulte épanouie, confiante et engagée.

Pour en savoir plus : https://www.annee-lumiere.org/

A vos jeux, prêts, parlez ! – Stimuler le langage des enfants défavorisés

De nombreux enfants issus de milieux défavorisés, présentent d'importantes difficultés langagières dès le plus jeune âge, avec des répercussions dans les apprentissages scolaires dès la maternelle. Pour prévenir les inégalités de développement de la communication et du langage chez les enfants âgés de 0 à 3 ans, 28 associations d'orthophonistes (dont l'APPOR pour le Rhône) ont élaboré en 2021 un projet national de prévention primaire en PMI (Service de Protection Maternelle et Infantile), autour de cycles d'ateliers dénommés "A Vos Jeux, Prêts, Parlez !". Les 4 ateliers auxquels participeront les familles permettront notamment de sensibiliser les parents sur l'impact du langage dans le développement de leur enfant et de leur donner des outils simples pour stimuler le langage de leur enfant. Le projet soutenu par la Fondation Groupe LDLC permettra de réaliser 2 nouveaux cycles de 4 ateliers pour 6 à 10 familles dans la région lyonnaise.

Pour en savoir plus : http://appor.org/

Familya Lyon -Accompagner les familles en difficulté vers des relations apaisées et joyeuses

Familya Lyon permet aux familles en difficultés d'être accompagnées grâce à des ateliers de médiation et des groupes de parole pour les mamans solos. Le soutien de la Fondation Groupe LDLC permet De financer des groupes de paroles pour 10 mamans solos, disposant de faibles ressources. L'objectif est une amélioration de la socialisation et de l'estime de soi des mamans solos et un développement de leurs capacités à assurer leur rôle éducatif.

Pour en savoir plus : https://www.familya-lyon.fr/

ODYSSEUS 3.1 – Pour un environnement aquatique et subaquatique plus propre

Grâce à des Opérations Sentinelles, Odysseus 3.1 invite tous les Lyonnais à participer à des opérations de nettoyage et de sensibilisation autour des milieux aquatiques et subaquatiques de la région, pollués par l'activité humaine. Le soutien apporté par la Fondation Groupe LDLC permettra de financer 12 opérations de nettoyage des zones envahies de déchets de tous types, sur 2023.

Pour en savoir plus : https://odysseus31.com/

Droit à L'école – Accueillir et faire cours aux mineurs isolés en attendant leur scolarisation dans une école de la République

Les mineurs exilés et isolés en France ne peuvent être pris en charge par l'Aide sociale à l'Enfance tant qu'ils n'ont pu prouver leur minorité. Et les démarches sont parfois longues.

Dans ce contexte, Droit à l'École a créé l'École des Sans École, qui permet à 60 jeunes d'accéder à des cours de classe par niveau, afin de les préparer à la « vraie scolarité ».

L'Ecole des Sans École assure un petit-déjeuner et un repas chaud le midi pour les élèves qui ont cours toute la journée. De plus elle organise des activités extra-scolaires et veille à construire leur intégration future avec des ateliers d'orientation.

La Fondation Groupe LDLC renouvelle son soutien à ce projet, permettant ainsi de prendre en charge, hors frais de structure, 40 adolescents, pendant 4 mois, notamment les frais d'équipements matériels et pédagogiques et les frais de nourriture.

Pour en savoir plus : https://droitalecole.org/

Association Sève – Améliorer durablement le climat éducatif et favoriser un meilleur « Vivre ensemble »

Le projet « Tous citoyennes et citoyens grâce à la philosophie » vise à encourager l'émergence de jeunes citoyens éclairés, notamment par la pratique des ateliers Sève, objet de ce projet.

Le soutien de la Fondation Groupe LDLC permettra cette année à 70 élèves de bénéficier de 10 ateliers chacun durant l'année scolaire en cours.

Lors de ces ateliers, de multiples thèmes sont abordés parmi lesquels la citoyenneté, la solidarité, la liberté, la fraternité, le rapport de l'Humanité au monde vivant et à la nature

Pour en savoir plus : https://asso.seve.org/



Pour en apprendre plus sur la Fondation Groupe LDLC : https://www.fondation-groupe-ldlc.org/





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Margaux Rouillard / Marie-Claude Triquet

mrouillard@actus.fr – mctriquet@actus.fr

Tél. : 06 84 83 21 82

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m5tykZVmaGvKnpycZJpsaWOYbWthmGbKm2iWyJWelMvInJyWlGeWmZfGZnFhm2dv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80629-groupe-ldlc-270623-nouveaux-projets-fondation-gldlc.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com