GROUPE LDLC : INITIATION DE LA COUVERTURE DU GROUPE LDLC PAR TP ICAP MIDCAP

LIMONEST, LE 12 JUIN 2026 À 08H30

GROUPE LDLC (Euronext Growth® à Paris - ISIN : FR0000075442 - Mnémonique : ALLDL - Eligible PEA-PME), acteur de référence du e-commerce et de la distribution spécialisée de produits informatiques et high-tech, annonce aujourd'hui l'initiation de la couverture de son titre par TP ICAP Midcap, société de Bourse et banque d'affaires spécialisée sur les small & mid caps.

Dans son étude d'initiation, intitulée « Encore un peu de patience » et publiée le 12 juin 2026, TP ICAP Midcap initie le suivi du titre avec une recommandation « Achat » et valorise la société à 16,20 euros par action.

Avertissement : Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux États-Unis ou dans tout autre pays. La fourniture d'un service de production et de diffusion d'analyses financières a été convenue entre le Groupe LDLC et TP ICAP Midcap.

Prochain communiqué :

Le 30 juillet 2026 après Bourse, chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026-2027

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

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