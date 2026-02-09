 Aller au contenu principal
GROUPE LDLC : INFORMATION RELATIVE AUX OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DU 3 AU 6 FÉVRIER 2026
information fournie par Actusnews 09/02/2026 à 17:45

LIMONEST, LE 9 FÉVRIER 2026 À 17H45

Au titre de l'article 221-3 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, le Groupe LDLC fait état des opérations réalisées du 3 au 6 février 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 26 septembre 2025.

Dénomination sociale de l'émetteur : Groupe LDLC

Code Identifiant de l'émetteur : 969500DJ67NWWO3OJ977

Code Identifiant de l'instrument financier : FR0000075442

Code Identifiant marché : XPAR

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées.

Jour de la transaction Volume total journalier
(en nbre d'actions) 		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Montant
03/02/26 2 615 15,5043 € 40 543,75 €
04/02/26 2 735 15,9146 € 43 526,50 €
05/02/26 2 828 15,8112 € 44 799,05 €
06/02/26 2 928 16,4528 € 48 173,85 €

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS
Relations investisseurs / Presse
Hélène de Watteville / Marie-Claude Triquet
hdewatteville@actus.fr / mctriquet@actus.fr
Tél. : 06 10 19 97 04 / 06 84 83 21 82

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96506-groupe-ldlc-090226-rachat-actions-propres-du-3-au-6-fevrier-2026.pdf

