GROUPE LDLC : INFORMATION RELATIVE AUX OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DU 21 AU 25 MARS 2022

Au titre de l'article 241-4 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le Groupe LDLC fait état des opérations réalisées pour la période du 21 au 25 mars 2022 dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 septembre 2021.



Dénomination sociale de l'émetteur : Groupe LDLC

Code Identifiant de l'émetteur : 969500DJ67NWWO3OJ977

Code Identifiant de l'instrument financier : FR0000075442

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées pour la période du 21 au 25 mars 2022

Jour de la transaction Volume total journalier

(en nbre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions

(en euros) Montant

(en euros)

Affectation 22/03/22 25 500 34,0000 867 000,00 Annulation

Les actions acquises dans le cadre de ces transactions ont vertu à être annulées dans un délai maximum de 24 mois.



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Olivier Lambert / Marie-Claude Triquet

olambert@actus.fr – mctriquet@actus.fr

Tél. : 04 72 18 04 93

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73707-groupe-ldlc-280322-rachat-actions-propres-du-21-au-25-mars-2022.pdf

