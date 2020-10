GROUPE LDLC : FORTE CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ AU 1ER SEMESTRE 2020-2021

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 314,3 M€ AU 1 er SEMESTRE, EN HAUSSE DE 41,6% (+21,0% À PÉRIMÈTRE CONSTANT)

SEMESTRE, EN HAUSSE DE 41,6% (+21,0% À PÉRIMÈTRE CONSTANT) POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE AU 2 ND TRIMESTRE PORTÉE PAR l'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DU GROUPE

TRIMESTRE PORTÉE PAR l'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DU GROUPE HAUSSE SIGNIFICATIVE DE L'EXCÉDENTBRUT D'EXPLOITATION, ATTENDU AUX ENVIRONS DE 25 M€ AU 1ER SEMESTRE 2020-2021

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « Nous réalisons une excellente performance au 1er semestre avec une progression de plus de 40% de notre chiffre d'affaires. Ce succès, dans un contexte largement perturbé en début de période, atteste de la pertinence de notre profil de distributeur omnicanal et des axes stratégiques mis en œuvre au cours des deux dernières années. La croissance soutenue de l'ensemble de nos activités, au 2ème trimestre, a confirmé les dynamiques favorables que nous observions depuis la sortie de la période de confinement.

Cette forte croissance de l'activité s'accompagne d'une augmentation significative de l'excédent brut d'exploitation qui devrait s'établir, pour le 1er semestre, aux environs de 25 M€, représentant un niveau de profitabilité historique pour le Groupe LDLC. Dans un marché où la demande de produits high-tech est forte, pour les particuliers comme pour les entreprises, et dynamisée par les nouveaux usages numériques, le Groupe estime être en mesure de poursuivre cet élan et délivrer des résultats en très nette progression pour l'exercice 2020-2021. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1ER SEMESTRE (1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE) - NON AUDITÉ

En M€ 2020-2021 2019-2020 Var. en % Chiffre d'affaires T1 149,1 103,7 +43,7% Chiffre d'affaires T2 165,2 118,3 +39,6% Cumul 1er semestre 314,3 222,0 +41,6%

Information semestrielle, données sociales : le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020-2021 s'établit à 144 M€



Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020-2021 : 314,3 M€ (+41,6% en publié, +21,0% à périmètre constant) porté par la très forte croissance des activités BtoC

Sur le semestre écoulé, l'activité BtoC, portée par le dynamisme de la demande pour les produits high-tech, réalise un chiffre d'affaires de 232,9 M€ en hausse de +63,0% (+31,1% à périmètre constant). Cette performance remarquable traduit, d'une part, la très forte croissance de l'activité des enseignes en ligne du Groupe sur l'ensemble du semestre et, d'autre part, la contribution du fonds de commerce Top Achat, récemment acquis et pleinement opérationnel depuis le 10 avril dernier.

Dans cette même tendance, sur le semestre les revenus des boutiques LDLC atteignent 35,0 M€, en progression de +11,5%. Après une très légère baisse au 1er trimestre, marqué par la fermeture des points de vente physiques pendant la période de confinement, l'activité des boutiques a connu une croissance de 22,2% au 2ème trimestre, soutenue par une demande accrue.

Les activités BtoB, du fait d'une activité au 2ème trimestre très bien orientée 45,4 M€ (+16,9%), affichent quant à elles, un chiffre d'affaires de 76,0 M€ au 1er semestre 2020-2021 contre 75,5 M€ sur la même période de l'exercice précédent.

Les autres activités enregistrent, elles aussi, une progression très significative au 1er semestre 2020-2021 à 5,4 M€ (+51,5%), contre 3,6 M€ un an plus tôt. Cette performance est notamment liée à la très forte croissance de L'Armoire de Bébé dans l'univers de la puériculture, dont le chiffre d'affaires a plus que doublé par rapport à la même période de l'exercice précédent pour atteindre 3,4 M€ (+149%). L'enseigne tire profit sur la période du gain de notoriété acquis pendant la période de confinement et de l'ouverture en juin dernier d'une seconde boutique en région parisienne.



ACTUALITÉS RÉCENTES ET PERSPECTIVES

Durant la période de crise sanitaire, le Groupe a encore démontré la bonne résilience de son modèle économique ainsi que la pertinence de son profil de distributeur spécialisé omnicanal (boutiques physiques, BtoB, BtoC online) et la justesse du positionnement de son offre.

Avec la croissance soutenue par l'ensemble de ses activités au 2ème trimestre, le Groupe anticipe pour l'avenir la poursuite d'une dynamique favorable de la demande de produits high-tech, portée par une hausse du taux d'équipement dans les foyers et dans les entreprises pour répondre aux nouveaux usages numériques.

Le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à tirer parti de cette demande soutenue et durable, et ainsi poursuivre sa trajectoire sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021. Le Groupe devrait notamment délivrer un excédent brut d'exploitation, pour le seul 1er semestre 2020-2021, aux environs de 25 M€, soit près de 8% du chiffre d'affaires.

Dans ce contexte de progression durable de son activité et de sa rentabilité, le Groupe LDLC vise dorénavant pour l'exercice en cours un chiffre d'affaires à plus de 660 M€ et un excédent brut d'exploitation supérieur à 50 M€.



Prochain communiqué :

Le 3 décembre 2020 après Bourse, résultats du 1er semestre 2020-2021

Prochain webcast :

Le 4 décembre 2020 à 10h, Présentation des résultats du 1er semestre 2020-2021



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

