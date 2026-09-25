GROUPE LDLC : DISTRIBUTION D'UN DIVIDENDE DE 0,73 EUR PAR ACTION AU TITRE DE L'EXERCICE 2025-2026

LIMONEST, LE 25 SEPTEMBRE 2026 À 17H45

Dividende de 0,73 € par action au titre de l'exercice 2025-2026

Lors de l'Assemblée Générale mixte annuelle du 25 septembre 2026, les actionnaires du Groupe LDLC ont approuvé la proposition de versement d'un dividende de 0,73 € par action au titre de l'exercice 2025-2026.

Conformément à l'article 22.2 des statuts, les actionnaires détenant leurs titres au nominatif depuis au moins le 31 mars 2024 et maintenus sous cette forme jusqu'à la date de mise en paiement bénéficieront d'une majoration de 10% du dividende, le dividende brut majoré s'établissant en conséquence à 0,80 € par action, arrondi au centime inférieur, soit une majoration brute de 0,07 € par action.

Le Directoire, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a décidé que le dividende sera détaché le 5 octobre 2026 et mis en paiement le 7 octobre 2026.

Prochain communiqué :

Le 29 octobre 2026 après Bourse, chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026-2027



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 14 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

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