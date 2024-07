GROUPE LDLC : DEUX NOUVEAUX MAGASINS DANS L'EST POUR LDLC

LIMONEST, LE 15 JUILLET 2024 À 17H45



LDLC, l'expert et leader de la vente de matériel informatique et high-tech, annonce l'ouverture de 2 nouveaux magasins, l'un à Haguenau dans le Bas-Rhin et le second à Nancy en Meurthe-et-Moselle. Ordinateurs, tablettes, smartphones ou objets connectés… Tous les achats réalisés ici, à l'instar de ce qui se fait sur le site LDLC, bénéficient d'une garantie prolongée gratuitement de 3 ans.

Le 16 juillet , LDLC inaugure sa toute nouvelle boutique située 26 rue de la Sablière à Schweighouse sur Moder. Le franchisé Pierrick Gaub, qui est aussi à la tête du magasin LDLC de Strasbourg, est accompagné d'une équipe d'experts grâce à qui les clients bénéficient de conseils personnalisés pour répondre à leurs envies.

Le 17 juillet , c'est à Nancy, au cœur du Retail Park des Coteaux, que LDLC lève le rideau. Aux commandes Jonathan Graeffly et ses équipes attendent avec impatience leurs nouveaux clients, et se feront un plaisir de les orienter vers le produit le plus adapté à leurs besoins.

Les 2 magasins exposent une sélection de matériel informatique et high-tech, tout en offrant un accès instantané à un catalogue impressionnant de 30 000 références sur commande. Références gaming ou grand public, PC portables, écrans et accessoires, mais également objets électroniques du quotidien… LDLC trouve la réponse à toutes les demandes.

En parallèle, les clients ont la possibilité de confier leur matériel informatique pour des réparations expertes réalisées sur place dans l'Atelier LDLC. Un service qui répond à la préoccupation croissante des clients de prolonger la durée de vie de leur matériel. Enfin, comme dans toutes les boutiques de la marque et sur son site internet, tous les produits sont garantis 3 ans *.

* Cette garantie est applicable depuis le 27 avril 2023, plus de détails dans nos conditions générales de vente.

Informations pratiques :

LDLC HAGUENAU

Facebook : https://www.facebook.com/ldlc.haguenau/

Adresse : 26 Rue de la sablière 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER

Horaires d'ouverture : Du mardi au samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

LDLC NANCY

Facebook : https://www.facebook.com/ldlc.nancy

Adresse : Retail Park des coteaux, 6 rue des coteaux - 54180 HEILLECOURT-HOUDEMONT

Horaires d'ouverture : Du lundi au samedi – de 10h à 19h

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte près de 1 190 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

