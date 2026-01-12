GROUPE LDLC : DÉCLARATION DES DROITS DE VOTE AU 31 OCTOBRE 2025

LIMONEST, LE 12 JANVIER 2026 À 17H45
|Actions du capital
|6 171 776
|Droits de vote théoriques (1)
|9 339 824
|
Actions privées de droits de vote
|Autodétention au nominatif (2)
|30 681
|Autodétention au porteur (3)
|8 608
|Autres (4)
|0
|Droits de vote exerçables *
|9 300 535
* = (1) – [(2)+(3)+(4)]
Prochain communiqué :
Le 29 janvier 2026 après Bourse, chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025-2026
PROFIL DU GROUPE
Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.
Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.
Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com
ACTUS
|
Relations investisseurs / Presse
Hélène de Watteville / Marie-Claude Triquet
hdewatteville@actus.fr / mctriquet@actus.fr
Tél. : 06 10 19 97 04 / 06 84 83 21 82
- SECURITY MASTER Key : m29pYMlulGvGymtwlpllbWdkameUkmidbGGcmmicl5zKnG9nnWxkmMqZZnJmnmhu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95938-groupe-ldlc-declaration-des-droits-de-vote-au-31-octobre-2025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer