GROUPE LDLC : DÉCLARATION DES DROITS DE VOTE AU 31 DÉCEMBRE 2025
information fournie par Actusnews 12/01/2026 à 18:05

LIMONEST, LE 12 JANVIER 2026 À 17H45

Actions du capital 6 171 776
Droits de vote théoriques (1) 9 316 088

Actions privées de droits de vote
Autodétention au nominatif (2) 30 681
Autodétention au porteur (3) 8 784
Autres (4) 0
Droits de vote exerçables * 9 276 623

* = (1) – [(2)+(3)+(4)]

Prochain communiqué :

Le 29 janvier 2026 après Bourse, chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025-2026

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse
Hélène de Watteville / Marie-Claude Triquet
hdewatteville@actus.fr / mctriquet@actus.fr
Tél. : 06 10 19 97 04 / 06 84 83 21 82

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lWybk8lolGeVynFplcttbWZobmpjxmTKm2eamGppY5qWa52SmZyWaseeZnJmnmlm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95940-groupe-ldlc-declaration-des-droits-de-vote-au-31-decembre-2025.pdf

Valeurs associées

GROUPE LDLC
19,5000 EUR Euronext Paris +4,84%
