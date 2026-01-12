GROUPE LDLC : DÉCLARATION DES DROITS DE VOTE AU 30 SEPTEMBRE 2025

LIMONEST, LE 12 JANVIER 2026 À 17H45

Actions du capital 6 171 776 Droits de vote théoriques (1) 9 339 754

Actions privées de droits de vote Autodétention au nominatif (2) 30 681 Autodétention au porteur (3) 11 704 Autres (4) 0 Droits de vote exerçables * 9 297 369

* = (1) – [(2)+(3)+(4)]

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

