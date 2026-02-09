GROUPE LDLC : COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU GROUPE LDLC

C'est avec une profonde tristesse que le Groupe LDLC annonce le décès de Marc Prieur, membre du Directoire et pionnier du numérique en France.

Marc Prieur a marqué l'histoire du numérique par sa vision avant-gardiste et son engagement inlassable dans l'univers technique. Fondateur du site HardWare.fr, qu'il crée en mai 1997, alors qu'il était encore lycéen. Il a su transformer ce projet de jeunesse en une référence incontournable dans le domaine du matériel informatique. C'est ainsi, que le site HardWare.fr devient rapidement le plus important média en ligne dédiés à l'actualité, aux tests et aux analyses techniques.

En juin 2000, pour assurer la pérennité et la croissance de son projet, Il décide de vendre HardWare.fr au Groupe LDLC dont il rejoint le Directoire. Dans ce rôle, il met à profit son expertise, sa connaissance approfondie de l'écosystème numérique et sa vision stratégique pour contribuer au développement du Groupe. Sa contribution a été un atout précieux tout au long de ces 25 dernières années.

Le Groupe tient à lui exprimer toute sa gratitude pour son apport inestimable et son engagement constant. Nous adressons également nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et tous ceux qui ont eu la chance de le connaître.

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

