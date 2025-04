GROUPE LDLC : CHIFFRE D'AFFAIRES 2024-2025 À 534,5 M EUR

LIMONEST, LE 24 AVRIL 2025 À 17H45

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 137,9 M€ AU 4 ÈME TRIMESTRE

TRIMESTRE REPRISE DE LA CROISSANCE DU BTOC AU 4 ÈME TRIMESTRE SOUS L'EFFET DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

TRIMESTRE SOUS L'EFFET DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES DES FONDAMENTAUX SOLIDES ET PORTEURS DE CAPACITÉS DE CROISSANCE

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, déclare : « Le Groupe LDLC enregistre un chiffre d'affaires annuel de 534,5 M€ en 2024-2025, en repli de -6,5% comparé à 2023-2024. L'exercice s'est déroulé dans un environnement économique et politique complexe impactant négativement les investissements des entreprises et la demande des consommateurs, enclins à reporter ou à réduire leurs dépenses. La tendance enregistrée au 4 ème trimestre montre cependant une amélioration, portée par un nouveau cycle d'innovation.

Confiant dans la solidité des fondamentaux de son marché, le Groupe LDLC a poursuivi ses projets de développement en anticipation du prochain cycle de croissance. L'acquisition de Rue du Commerce et l'enrichissement progressif de son offre ainsi que l'ouverture prochaine du futur flagship emblématique place de la Madeleine à Paris devraient ainsi permettre au Groupe de consolider sa notoriété et son positionnement auprès du grand public et de capter de nouvelles parts de marché.

Nous restons mobilisés pour traverser cette période complexe, et demeurons sereins dans notre capacité à saisir et profiter de la reprise de nos marchés dès qu'elle se présentera. »

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL CONSOLIDÉ (1 ER AVRIL AU 31 MARS)

En M€ 2024-2025 2023-2024 Var. en % Chiffre d'affaires 1 er trimestre 118,1 126,9 -6,9% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 125,6 139,9 -10,3% Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 152,9 164,4 -7,0% Chiffre d'affaires 4 ème trimestre 137,9 140,2 -1,6% Chiffre d'affaires annuel 534,5 571,5 -6,5%

Données sociales : le chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2024-2025 s'établit à 124,4 M€ et le chiffre d'affaires 12 mois à 475,1 M€.

Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2024-2025 : 137,9 M€

Le chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2024-2025 s'établit à 137,9 M€ en repli de -1,6% par rapport au 4 ème trimestre 2023-2024, et de -5,4% à périmètre constant (hors impact de Rue du Commerce intégré depuis le 10 juillet 2024).

Les activités BtoC réalisent un chiffre d'affaires trimestriel de 102,3 M€ en hausse de +2,9% par rapport au 4 ème trimestre 2023-2024. Le chiffre d'affaires des boutiques s'élève à 35,8 M€, en retrait de -2,5%. L'activité Online ressort en hausse de +6,1% sous l'effet d'une demande stimulée par les innovations technologiques et de l'impact de Rue du Commerce. La contribution de Rue du Commerce, s'élève à 2,8 M€ au 4 ème trimestre, en hausse de +7,7% par rapport au trimestre précédent. Le Groupe poursuit le développement progressif de la galerie marchande avec notamment le lancement depuis novembre 2024 d'un segment « Culture ».

Le volume d'affaires du Groupe, intégrant le réseau de franchises LDLC et les places de marché LDLC et Rue du Commerce, s'élève à 145,4 M€ en léger repli de -0,5% (-4,1% à périmètre constant). Le volume d'affaires intègre une contribution de 5,3 M€ de Rue du Commerce, inférieure à celle du trimestre précédent notamment du fait de la saisonnalité de l'activité.

Les activités BtoB affichent un chiffre d'affaires de 32,7 M€ au 4 ème trimestre 2024-2025 contre 37,8 M€ sur la même période en 2023-2024 (-13,5%). Cette activité est toujours fortement impactée par un contexte macroéconomique et géopolitique incitant à la prudence et au report des investissements des entreprises.

Les autres activités totalisent 2,8 M€ de chiffre d'affaires (-4,1%). L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, enregistre un chiffre d'affaires de 1,8 M€ (-11,2%).

Chiffre d'affaires annuel 2024-2025 : 534,5 M€

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 534,5 M€ sur l'exercice 2024-2025, en baisse de -6,5%. À périmètre constant, le chiffre d'affaires recule de -7,6%.

Dans un contexte économique et géopolitique incertain, le chiffre d'affaires BtoC s'élève à 378,3 M€, en repli de

-3,6% par rapport à l'exercice 2023-2024. Rue du Commerce contribue à hauteur de 6,6 M€ sur la période. Les revenus issus des boutiques s'élèvent à 142,6 M€, soit une hausse de +0,9%.

Le volume d'affaires du Groupe atteint 565,9 M€ (dont 16,9 M€ réalisés par Rue du Commerce) en repli de -4,8% et de -7,6% à périmètre constant.

Le chiffre d'affaires BtoB ressort à 144,3 M€ en recul de -13,0%.

Les autres activités totalisent un chiffre d'affaires de 11,9 M€ contre 13,3 M€ sur l'exercice précédent (-10,4%). L'Armoire de Bébé génère un chiffre d'affaires de 8,0 M€ (-9,4%).

PERSPECTIVES

Dans un environnement complexe et exigeant, le Groupe fort de son assise financière poursuit les actions déjà initiées tout en se préparant activement au prochain cycle de croissance qui pourrait notamment être porté par les innovations technologiques. Le développement de Rue du Commerce en tant que place de marché généraliste de référence en France et l'ouverture prochaine d'une nouvelle boutique place de la Madeleine à Paris constituent des leviers stratégiques majeurs. Ces initiatives renforceront la visibilité et la notoriété du Groupe, tout en consolidant son positionnement auprès du grand public.

Prochain communiqué :

Le 12 juin 2025 après Bourse, résultats annuels 2024-2025

