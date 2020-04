GROUPE LDLC : CHIFFRE D'AFFAIRES 2019-2020 : 493,3 M EUR - OBJECTIF ANNUEL D'EBE SUPÉRIEUR À 14 M EUR

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 4 ÈME TRIMESTRE DE 120,7 M€ EN RECUL DE 5% DANS LE CONTEXTE DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19

Olivier de La Clergerie, Directeur Général du Groupe LDLC, commente : « L'exercice 2019-2020 a été particulièrement intense pour le Groupe. Nous avons mené avec succès des chantiers stratégiques essentiels pour l'avenir, comme le repositionnement de nos offres et leur élargissement avec l'acquisition récente de Top Achat. De plus, cet exercice confirme le dynamisme de nos acticités BtoB, dont le chiffre d'affaires est en croissance au 2nd semestre, en dépit de la crise sanitaire qui a impacté certaines de nos activités en fin de période.

Nous sommes confiants dans la capacité du Groupe à atteindre l'objectif d'excédent brut d'exploitation supérieur à 14 M€ pour l'exercice 2019-2020 et, au-delà, à maintenir la trajectoire de croissance rentable amorcée depuis plusieurs mois. Le Groupe dispose, plus que jamais, de fondamentaux solides qui devraient lui permettre de passer avec sérénité la crise sanitaire actuelle mais surtout de tirer pleinement parti d'un retour à une conjoncture plus favorable. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ (1ER AVRIL AU 31 mars) - NON AUDITÉ

En M€ 2019-2020 2018-2019 Var. en % Chiffre d'affaires T1 103,7 109,1 -4,9% Chiffre d'affaires T2 118,3 125,5 -5,7% Chiffre d'affaires T3 150,6 145,8 +3,3% Chiffre d'affaires T4 120,7 127,1 -5,0% Chiffre d'affaires 12 mois 493,3 507,5 -2,8%

Données sociales : le chiffre d'affaires s'établit à 105,8 M€ au T4 2019-2020 et à 420,7 M€ sur l'exercice.

Chiffre d'affaires de 120,7 M€ au 4ème trimestre impacté par la crise sanitaire

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019-2020 reflète les effets contrastés de la crise sanitaire actuelle sur les différentes activités du Groupe.

Sur la période, les activités BtoB enregistrent un chiffre d'affaires de 36,9 M€ contre 41,0 M€ au 4ème trimestre 2018-2019.

Le chiffre d'affaires des boutiques est en recul de 3% sur le 4ème trimestre 2019-2020 pour s'établir à 15,6 M€. À la suite de la mise en place des mesures de confinement sur l'ensemble du territoire, le Groupe LDLC a procédé à la fermeture temporaire de la plupart de ses magasins. À ce jour, seules 10 boutiques, sur les 51 que compte le réseau, sont ouvertes au public, dans le strict respect des mesures « barrières » préconisées.

Les activités BtoC online affichent un chiffre d'affaires trimestriel de 61,7 M€, stable par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les ventes en ligne sont en nette progression mais le Groupe a enregistré au 31 mars 2020 un décalage de facturation clients du fait du calendrier et des effets de la crise sanitaire sur la chaîne logistique.

Le chiffre d'affaires des activités BtoC, au global, s'établit sur le trimestre à 82,1 M€ (84,0 M€ au 4ème trimestre 2018-2019).

Chiffre d'affaires 2019-2020 de 493,3 M€ (-2,8%) en ligne avec les attentes du Groupe

Sur l'exercice, l'activité BtoC réalise un chiffre d'affaires de 323,5 M€, contre 335,9 M€ en 2018-2019. Pour rappel, le 1er semestre 2019-2020 avait été impacté par des effets négatifs du repositionnement stratégique, aujourd'hui achevé, de l'offre Materiel.net (impact de 18,6 M€).

Hors Materiel.net, les activités BtoC affichent un chiffre d'affaires de 236,0 M€ en croissance de 2,7% par rapport à l'an dernier. Les revenus des boutiques LDLC.com sont en forte hausse de +11,2%, pour atteindre 66,7 M€.

Les activités BtoB enregistrent un chiffre d'affaires de 162,3 M€ sur 2019-2020, stable par rapport à l'exercice précédent. Ces activités, qui étaient en progression de +3,5% sur les neufs premiers mois de l'année, sont plus particulièrement affectées par le fonctionnement ralenti des entreprises depuis l'entrée en vigueur des mesures de confinement en France.

Les autres activités (hors Maginéa) totalisent un chiffre d'affaires cumulé sur l'exercice de 7,5 M€, contre 7,1 M€ en 2018-2019. Ceci reflète notamment les bonnes performances de L'Armoire de Bébé dans l'univers de la puériculture.

Actualités récentes et perspectives

POINT DE SITUATION COVID-19

À date, des impacts très variables sont observés en fonction des différentes activités du Groupe LDLC. Si les boutiques et les entités BtoB connaissent temporairement une baisse sensible d'activité, les sites de vente en ligne sont totalement opérationnels, dans un contexte logistique toutefois légèrement perturbé, et bénéficient d'une demande soutenue. En matière d'approvisionnement, le Groupe LDLC dispose des stocks et canaux d'approvisionnement appropriés pour satisfaire la demande.

Malgré cette situation inédite, le Groupe estime pouvoir s'appuyer sur le juste positionnement de son offre et son panel de métiers (réseau de distribution, BtoB, BtoC online) pour ne pas subir d'effets significatifs sur son activité globale.

Le Groupe LDLC a mis en place l'ensemble des mesures appropriées à la bonne marche des activités et accompagne notamment ses franchisés pour permettre une réouverture rapide du réseau de boutiques.

ACQUISITION RÉUSSIE DE TOP ACHAT

Le Groupe LDLC a finalisé, le 10 avril dernier, l'acquisition du fonds de commerce de Top Achat, auprès de Rue Du Commerce. L'activité de Top achat, qui a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur à 90 M€, s'intègre pleinement à la stratégie de distributeur spécialisé multimarques mise en œuvre par le Groupe.

Ce rapprochement déjà pleinement opérationnel est une source d'opportunités et de synergies complémentaires pour le nouvel ensemble.

CONFIANCE DANS LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE RENTABLE

Le Groupe a mis en œuvre, sur les 18 derniers mois, différents axes stratégiques (repositionnement des enseignes web du Groupe, en particulier Materiel.net, développement du réseau de boutiques, arrêt des activités de distribution physique en Espagne, acquisition de Top Achat) dont il recueille dès aujourd'hui les fruits.

Fort du succès de ces actions, le Groupe LDLC annonce un objectif d'un excèdent brut d'exploitation supérieur à 14 M€ au titre de l'exercice 2019-2020.

De par, son positionnement réussi de distributeur spécialisé multimarques, le Groupe est désormais inscrit dans une trajectoire de croissance rentable, portée par une évolution structurelle de son taux de marge brute normatif et les effets de la politique d'optimisation de ses charges opérationnelles.

Calendrier provisoire des publications 2020-2021

Publications Dates Réunions d'information Chiffre d'affaires T1 2020-2021 23 juillet 2020 Assemblée Générale Annuelle 25 septembre 2020 Chiffre d'affaires T2 2020-2021 29 octobre 2020 Résultats semestriels 2020-2021 3 décembre 2020 4 décembre 2020 Chiffre d'affaires T3 2020-2021 28 janvier 2021 Chiffre d'affaires T4 2020-2021 29 avril 2021 Résultats annuels 2020-2021 17 juin 2021 18 juin 2021

*Diffusion après clôture de la Bourse



Prochain communiqué :

Le 18 juin 2020 après Bourse, publication des résultats 2019-2020



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

