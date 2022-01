GROUPE LDLC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021

LIMONEST, LE 3 JANVIER 2022 À 16h30





BILAN SEMESTRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2021 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE LDLC à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 6 651

Solde en espèces : 265361,12€

Au cours du 2 ème semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 64 765 titres 3614154,40€ 1 853 transactions VENTE 63 189 titres 3531667,77€ 1 713 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:

Nombre d'actions : 5 075

Solde en espèces : 347847,78€

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 2 432

Solde en espèces : 103 216,90€

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchandset compte près de 1000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1853 64765 3614154,40 1713 63189 3531667,77 01/07/2021 8 328 19847,12 31 1088 66084,25 02/07/2021 13 564 34316,97 21 999 61343,69 05/07/2021 1 17 1101,6 14 547 36007,7 06/07/2021 0 0 0 4 50 3465 07/07/2021 0 0 0 5 100 6970 08/07/2021 0 0 0 1 50 3560 09/07/2021 0 0 0 0 0 0 12/07/2021 0 0 0 0 0 0 13/07/2021 0 0 0 0 0 0 14/07/2021 0 0 0 0 0 0 15/07/2021 0 0 0 4 40 2780 16/07/2021 0 0 0 1 50 3480 19/07/2021 0 0 0 0 0 0 20/07/2021 12 733 47560,92 0 0 0 21/07/2021 0 0 0 1 75 4942,5 22/07/2021 0 0 0 4 120 8160 23/07/2021 1 200 13000 1 100 6600 26/07/2021 0 0 0 0 0 0 27/07/2021 1 125 8125 0 0 0 28/07/2021 5 572 37147,8 7 260 17214,99 29/07/2021 8 564 36615,22 9 200 13165 30/07/2021 22 655 42377,78 0 0 0 02/08/2021 0 0 0 10 370 24158 03/08/2021 14 498 32235,19 7 291 18813,91 04/08/2021 12 298 19313,2 6 143 9304,7 05/08/2021 27 419 27077,12 3 110 7129 06/08/2021 11 260 16802,01 3 202 13079,4 09/08/2021 9 200 12920 13 236 15290,89 10/08/2021 9 316 20400,9 24 1033 67276,29 11/08/2021 34 919 59148,77 29 870 56589,93 12/08/2021 8 250 16242,5 12 516 33653 13/08/2021 21 730 47189,68 3 276 17894,71 16/08/2021 0 752 48169,51 0 98 6269 17/08/2021 16 384 24343,22 34 923 59492,7 18/08/2021 11 415 26642 27 493 31856,28 19/08/2021 27 809 51695,99 26 612 39223,88 20/08/2021 22 630 40130,18 16 591 38101,59 23/08/2021 26 563 35963,82 16 454 29361,32 24/08/2021 25 633 40254,81 5 93 5969,3 25/08/2021 10 294 18553,99 6 140 8885 26/08/2021 17 573 36167,59 14 460 29092,38 27/08/2021 24 823 51330,43 1 7 439,6 30/08/2021 0 0 0 33 1086 69212,3 31/08/2021 7 298 19304,59 25 616 40076,1 01/09/2021 0 0 0 17 435 29047,82 02/09/2021 0 233 15125,1 0 14 929,6 03/09/2021 19 632 40610,8 0 0 0 06/09/2021 14 372 23515,79 6 71 4479,4 07/09/2021 0 196 12298,1 0 194 12211,7 08/09/2021 44 1234 77530,99 33 1229 77621,18 09/09/2021 20 538 33587,99 19 559 34842,69 10/09/2021 19 625 38613,69 5 320 19614,4 13/09/2021 13 244 14808,19 29 874 53812,44 14/09/2021 3 52 3233 27 764 47879,88 15/09/2021 53 1045 64568,88 0 0 0 16/09/2021 16 584 35600,7 14 401 24612,02 17/09/2021 21 920 55977,4 4 213 13170,9 20/09/2021 46 1093 63608,99 23 678 38984,8 21/09/2021 1 50 2865 18 460 26851,9 22/09/2021 19 540 31386,42 18 645 38268,43 23/09/2021 0 0 0 25 668 39806,59 24/09/2021 19 420 25046,99 6 162 9864,7 27/09/2021 21 650 38722,97 13 783 47803,87 28/09/2021 41 1010 59187,82 5 139 8395,6 29/09/2021 17 574 32873,5 4 70 4076,9 30/09/2021 11 391 22219,79 15 364 20848,9 01/10/2021 28 684 38311,39 7 380 21289,01 04/10/2021 28 384 21207,71 11 385 21349,98 05/10/2021 22 600 31944,18 10 339 18243,29 06/10/2021 26 683 35283,51 11 819 42678,66 07/10/2021 20 666 34671,29 32 598 31365,7 08/10/2021 0 0 0 35 1077 58274,21 11/10/2021 23 759 40318,69 4 60 3330 12/10/2021 0 426 21710,41 0 440 22604,52 13/10/2021 16 354 18183,39 22 666 34684,28 14/10/2021 4 130 6742,61 24 791 41738,93 15/10/2021 28 693 36098,58 5 211 11013,5 18/10/2021 3 159 8253,5 21 758 39847,53 19/10/2021 25 487 25698,02 7 225 11985,01 20/10/2021 21 670 34787,81 2 50 2635 21/10/2021 14 441 22725,39 7 193 9996,99 22/10/2021 1 50 2625 30 1138 59973,17 25/10/2021 15 697 36343,39 4 90 4728 26/10/2021 3 109 5624,4 18 314 16384,61 27/10/2021 4 50 2635 24 668 35621,17 28/10/2021 0 250 13303 0 550 29384,91 29/10/2021 0 214 11702,4 0 1185 65368,98 01/11/2021 33 955 50844,96 19 449 24211,7 02/11/2021 26 1134 58554,13 22 1192 61323,75 03/11/2021 58 1501 79050,17 43 1289 68158,32 04/11/2021 18 824 44338,29 21 803 43233,28 05/11/2021 37 1436 76393,33 41 896 47258,44 08/11/2021 8 143 7503,1 24 563 29720,71 09/11/2021 28 668 35257,31 20 646 34246,98 10/11/2021 10 324 17075,61 17 420 22406,41 11/11/2021 0 330 17566 0 701 37511,77 12/11/2021 20 600 31901,22 10 360 19271,99 15/11/2021 7 302 15935,6 15 389 20684,11 16/11/2021 5 250 13200 14 308 16334,29 17/11/2021 5 300 15840 37 1562 84587,45 18/11/2021 28 1097 58579,58 4 416 22188,4 19/11/2021 0 509 26599,32 0 519 27361,68 22/11/2021 23 682 35618,2 10 250 13227,5 23/11/2021 22 941 48650,83 13 439 22834,72 24/11/2021 29 852 43595,99 2 54 2774,4 25/11/2021 36 1195 59576,13 21 708 35538,13 26/11/2021 20 602 29379,59 33 1335 66718,09 29/11/2021 28 1000 49884,9 19 571 28505,98 30/11/2021 16 732 35868,59 30 1384 68867,01 01/12/2021 6 185 9589,99 26 1042 54017,07 02/12/2021 25 1189 61250,86 16 1041 54183,11 03/12/2021 56 2425 122070,14 11 473 24854,12 06/12/2021 28 905 41311,53 4 190 8789,25 07/12/2021 4 175 7932,51 21 975 45890,03 08/12/2021 6 362 17560,8 28 803 39125,93 09/12/2021 10 500 24125 11 505 24790,6 10/12/2021 10 593 28394,32 7 308 14811,5 13/12/2021 2 61 2982,75 12 402 19758,78 14/12/2021 28 1102 52913,74 10 516 25588,9 15/12/2021 7 260 12211 7 110 5217,5 16/12/2021 11 350 16897,51 33 834 39872,12 17/12/2021 0 1183 56164,82 0 400 19045 20/12/2021 10 401 18628,9 24 1510 72653,05 21/12/2021 0 201 10187,34 0 345 17299,54 22/12/2021 7 367 18331,47 17 826 41406,06 23/12/2021 31 913 48300,99 19 819 43337,88 24/12/2021 0 0 0 15 456 24395,41 27/12/2021 25 1305 69382,94 13 371 19734,31 28/12/2021 10 550 29134,99 23 1292 69033,89 29/12/2021 9 234 12708,19 23 567 31007,93 30/12/2021 0 195 11143,61 0 493 27826,69 31/12/2021 32 1201 68188,46 7 378 21500,41

