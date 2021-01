GROUPE LDLC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020

LIMONEST, LE 5 JANVIER 2021 À 17H45

BILAN SEMESTRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2020 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT



Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE LDLC à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 1 358

Solde en espèces : 37 660,10 €



Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 54 353 titres 1 750 402,85 € 1 639 transactions VENTE 54 930 titres 1 762 600,12 € 1 635 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 1 935

Solde en espèces : 25 462,83 €



Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 2 432

Solde en espèces : 103 216,90 €

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 1 639 54 353 1 750 402,85 1 635 54 930 1 762 600,12 01/07/2020 3 131 2866,10 3 207 4534,11 02/07/2020 3 164 3608,00 5 224 4962,81 03/07/2020 2 114 2502,40 1 44 963,60 06/07/2020 0 0 0,00 12 489 11030,08 07/07/2020 5 170 4047,00 12 643 15543,11 08/07/2020 31 986 24060,77 16 440 10911,69 09/07/2020 33 1132 27503,75 21 983 24245,20 10/07/2020 0 0 0,00 22 739 18565,53 13/07/2020 9 391 9934,22 11 390 10046,01 14/07/2020 16 612 15906,37 11 594 15565,41 15/07/2020 10 274 7249,60 9 240 6415,20 16/07/2020 6 323 8712,89 11 301 8195,51 17/07/2020 17 600 16225,50 0 0 0,00 20/07/2020 29 1715 45533,76 24 1192 32117,01 21/07/2020 9 391 10229,19 25 920 24406,04 22/07/2020 4 249 6628,90 25 705 18806,51 23/07/2020 9 478 12831,19 11 393 10611,51 24/07/2020 1 50 1415,00 11 611 17323,01 27/07/2020 4 250 7240,00 2 53 1578,20 28/07/2020 8 305 8908,99 5 135 4025,00 29/07/2020 5 220 6701,00 12 201 6261,99 30/07/2020 26 800 24333,04 12 271 8374,60 31/07/2020 24 847 25759,98 27 904 27780,73 03/08/2020 16 523 15520,60 26 667 20036,01 04/08/2020 25 931 26859,07 26 934 26991,67 05/08/2020 20 827 23636,24 18 386 11056,39 06/08/2020 20 608 16274,52 7 383 9981,02 07/08/2020 2 200 5275,20 17 694 18309,73 10/08/2020 7 418 11903,30 15 723 20747,57 11/08/2020 22 821 23835,76 20 759 22246,82 12/08/2020 18 508 14782,70 16 950 27879,18 13/08/2020 10 416 12295,42 7 384 11425,80 14/08/2020 30 865 25413,70 9 534 15927,40 17/08/2020 28 900 25572,69 3 26 744,50 18/08/2020 9 368 10109,22 21 412 11376,19 19/08/2020 7 282 7717,21 3 66 1809,60 20/08/2020 2 45 1220,00 17 648 17750,79 21/08/2020 17 243 6702,79 15 396 10986,98 24/08/2020 18 861 23841,43 21 829 23234,96 25/08/2020 16 448 12230,00 4 86 2347,80 26/08/2020 18 439 11820,29 18 699 18962,19 27/08/2020 7 516 14239,69 22 561 15672,38 28/08/2020 6 223 6179,11 9 532 14840,62 31/08/2020 19 645 17802,52 6 203 5660,21 01/09/2020 12 487 13232,62 12 500 13721,00 02/09/2020 7 214 5915,00 16 669 18604,22 03/09/2020 19 555 15781,48 17 594 16988,99 04/09/2020 21 675 19246,61 13 423 12223,90 07/09/2020 11 528 15065,21 20 613 17672,42 08/09/2020 18 676 19246,19 2 120 3472,00 09/09/2020 8 322 9135,69 20 1015 29022,40 10/09/2020 8 385 11006,61 14 440 12758,99 11/09/2020 11 438 12771,60 10 409 12090,61 14/09/2020 13 619 18914,47 19 533 16385,59 15/09/2020 10 299 9286,40 16 304 9438,11 16/09/2020 9 215 6815,01 8 248 7869,19 17/09/2020 37 722 22329,87 6 91 2881,70 18/09/2020 4 88 2776,40 17 464 14428,50 21/09/2020 29 1035 31053,62 14 795 22965,48 22/09/2020 7 237 7056,20 17 510 15185,40 23/09/2020 2 100 2960,00 5 256 7545,80 24/09/2020 18 615 17795,70 21 612 17507,73 25/09/2020 8 214 6111,60 12 277 7872,01 28/09/2020 2 20 588,00 9 371 10883,92 29/09/2020 11 389 11378,09 5 190 5600,99 30/09/2020 6 297 8706,61 5 137 4039,20 01/10/2020 5 176 5194,60 4 205 6043,99 02/10/2020 3 100 3000,00 7 314 9279,89 05/10/2020 8 100 3020,00 15 410 12523,00 06/10/2020 15 759 23065,78 12 332 10176,20 07/10/2020 19 335 10184,00 12 260 7966,01 08/10/2020 24 504 15525,01 17 545 16892,98 09/10/2020 16 547 16743,18 14 786 24407,82 12/10/2020 14 450 13861,62 14 366 11341,61 13/10/2020 31 1119 33705,85 7 509 15247,60 14/10/2020 9 270 8163,99 12 415 12589,98 15/10/2020 31 542 16114,58 14 570 17208,98 16/10/2020 13 339 10187,39 9 368 11150,00 19/10/2020 13 432 12908,42 2 54 1625,40 20/10/2020 12 325 9743,01 11 398 12072,22 21/10/2020 6 50 1555,00 13 383 11721,91 22/10/2020 16 696 21942,72 23 698 22371,81 23/10/2020 17 525 16479,80 23 371 11740,52 26/10/2020 2 282 8748,40 13 475 14842,52 27/10/2020 11 453 14075,30 0 0 0,00 28/10/2020 19 746 21881,30 14 508 14583,00 29/10/2020 0 0 0,00 40 1042 31768,60 30/10/2020 0 0 0,00 7 438 14892,00 02/11/2020 11 413 15005,12 14 188 6954,20 03/11/2020 0 529 19532,48 0 240 9013,01 04/11/2020 9 175 6585,01 13 270 10236,51 05/11/2020 8 305 11535,01 10 275 10409,99 06/11/2020 12 382 14232,10 12 438 16422,20 09/11/2020 26 651 24157,57 6 130 4964,00 10/11/2020 9 310 11133,00 10 260 9407,01 11/11/2020 14 187 6775,20 22 390 14366,00 12/11/2020 12 318 11958,99 10 437 16593,28 13/11/2020 15 390 14609,01 9 283 10689,31 16/11/2020 3 85 3235,00 11 240 9128,21 17/11/2020 26 668 24753,88 13 626 23057,71 18/11/2020 15 323 11809,20 7 239 8792,00 19/11/2020 4 153 5620,39 13 303 11180,61 20/11/2020 8 334 12647,41 1 80 3040,00 23/11/2020 0 0 0,00 17 390 15194,71 24/11/2020 0 0 0,00 12 334 13557,79 25/11/2020 22 600 24330,00 18 498 20391,21 26/11/2020 10 252 10672,20 10 227 9570,59 27/11/2020 19 249 11333,81 12 159 7236,39 30/11/2020 15 408 17955,79 1 40 1812,00 01/12/2020 7 293 12948,20 32 594 26450,11 02/12/2020 35 713 32010,14 9 573 26196,59 03/12/2020 9 318 14424,38 11 498 22828,22 04/12/2020 35 793 36015,92 12 392 18412,20 07/12/2020 8 352 15788,12 24 489 22198,79 08/12/2020 18 431 19878,88 15 190 8817,01 09/12/2020 19 369 16527,40 10 290 12990,00 10/12/2020 16 344 15167,10 12 315 13943,00 11/12/2020 7 364 16345,38 23 727 33138,33 14/12/2020 0 290 13137,99 0 347 15717,30 15/12/2020 7 164 7486,90 8 160 7312,00 16/12/2020 2 185 8399,00 7 129 5877,50 17/12/2020 16 324 14713,20 12 371 16683,80 18/12/2020 4 154 6905,21 12 265 11930,09 21/12/2020 0 758 32658,13 0 750 32687,70 22/12/2020 26 601 26054,37 10 100 4345,00 23/12/2020 14 390 16721,48 10 293 12590,00 24/12/2020 4 87 3762,30 13 447 19480,22 25/12/2020 0 0 0,00 0 0 0,00 28/12/2020 13 611 26127,52 3 50 2175,00 29/12/2020 9 237 9879,70 12 501 21041,90 30/12/2020 12 225 9656,01 17 413 17886,78 31/12/2020 14 449 19212,31 13 420 18026,99