GROUPE LDLC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2022

LIMONEST, LE 1 ER JUILLET 2022 À 17H45



BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2022 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE LDLC à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 10 112

Solde en espèces : 125 045,73 €

Au cours du 1 er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 79 214 titres 2 798 501,57 € 1 848 transactions VENTE 75 753 titres 2 658 186,16 € 1 888 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 6 651

Solde en espèces : 265 361,12 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 2 432

Solde en espèces : 103 216,90 €

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

CONTACTS ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Margaux Rouillard / Marie-Claude Triquet

mrouillard@actus.fr – mctriquet@actus.fr

Tél. : 04 72 18 04 93

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 848 79 214 2 798 501,57 1 888 75 753 2 658 186,16 03/01/2022 15 538 30407,71 12 500 28415 04/01/2022 10 656 36702,41 10 469 26359,49 05/01/2022 0 904 50129,51 0 0 0 06/01/2022 18 437 23937,29 13 302 16598,8 07/01/2022 21 757 40652,79 4 120 6482 10/01/2022 25 878 46005,97 14 385 20494,2 11/01/2022 17 563 28999,79 10 372 19388,01 12/01/2022 1 16 832 24 896 46882,39 13/01/2022 2 100 5320 22 1065 56941,5 14/01/2022 15 493 26035,48 18 402 21378,12 17/01/2022 11 592 31246 14 528 27949,57 18/01/2022 18 850 45137,04 40 1157 62353,04 19/01/2022 0 593 31328,9 0 242 12882,8 20/01/2022 24 688 35893,72 14 347 18309,49 21/01/2022 0 911 46807,64 0 0 0 24/01/2022 0 749 37028,61 0 0 0 25/01/2022 23 707 34017,31 16 525 25460,56 26/01/2022 2 78 3789,6 27 861 42194,51 27/01/2022 0 668 32369,88 0 1106 54125,43 28/01/2022 29 1417 64010,71 7 225 10350 31/01/2022 24 979 41627,77 13 359 15543,59 01/02/2022 0 0 0 0 828 35560,78 02/02/2022 16 710 29636,18 3 254 11036,3 03/02/2022 7 200 8170 11 450 18625,14 04/02/2022 16 710 28653,68 9 290 11761,01 07/02/2022 19 515 19942,91 8 530 20794,02 08/02/2022 9 317 12470,3 24 1034 40815,91 09/02/2022 0 449 17640,58 0 672 26659,99 10/02/2022 11 493 19319,04 22 828 32794,93 11/02/2022 9 750 29087,48 26 1471 57681,88 14/02/2022 0 939 35634,77 0 254 9483,6 15/02/2022 5 300 11227,5 15 450 16936,52 16/02/2022 13 524 19741,75 31 648 24707,27 17/02/2022 17 677 25356,29 16 448 17135,82 18/02/2022 16 612 22511,07 21 515 19068,03 21/02/2022 20 679 24086,78 25 827 29483,46 22/02/2022 13 492 17370,4 26 1363 49172,81 23/02/2022 7 460 16480,01 19 778 28177,45 24/02/2022 32 915 31767,89 20 1041 36447,18 25/02/2022 36 1204 38345,35 30 1040 33325,97 28/02/2022 27 1124 34359,22 27 1143 35322,36 01/03/2022 21 755 23561,74 32 940 29689,05 02/03/2022 17 786 24186,79 29 989 30795,58 03/03/2022 29 905 28350,66 15 473 15510,9 04/03/2022 26 868 25239,18 16 780 22978,02 07/03/2022 9 378 10595,91 22 949 27726,55 08/03/2022 12 240 7233,5 18 763 23858,93 09/03/2022 18 651 21937,46 25 1067 36032,7 10/03/2022 19 1010 34443,02 21 778 26891,03 11/03/2022 0 0 0 16 560 19565,73 14/03/2022 14 1040 36414,98 22 628 22224,98 15/03/2022 27 1374 48017,73 21 1451 50922,99 16/03/2022 0 496 17459,6 0 608 21581,51 17/03/2022 20 895 31611,58 24 656 23473,98 18/03/2022 16 1122 39286,04 15 431 15207,06 21/03/2022 20 916 30996,16 9 203 6989,39 22/03/2022 6 102 3452,4 17 601 20485,21 23/03/2022 20 955 32264,29 5 124 4259,4 24/03/2022 0 733 24165,03 0 571 18718,12 25/03/2022 3 200 6685 26 882 29759,83 28/03/2022 20 914 30087,23 5 88 2992 29/03/2022 0 0 0 27 644 21453,89 30/03/2022 19 1002 33346,36 13 381 12723,99 31/03/2022 24 813 26375,18 20 474 15579,38 01/04/2022 6 415 13294,73 12 558 18027,31 04/04/2022 0 153 4957,2 0 1088 36075,36 05/04/2022 20 1084 35606,58 4 34 1149,2 06/04/2022 17 719 22892,53 7 185 5979 07/04/2022 2 118 3737,4 36 852 27271,5 08/04/2022 19 1008 31708,56 0 0 0 11/04/2022 14 613 19259,11 15 667 21070,93 12/04/2022 0 812 25413,08 0 1021 31984,87 13/04/2022 16 653 20508,09 16 782 24736,62 14/04/2022 34 1543 47633,64 11 428 13363,19 19/04/2022 32 1016 30672,23 49 2554 77083,3 20/04/2022 51 1120 35403,65 38 1547 49192,74 21/04/2022 9 384 12160,74 10 235 7533,84 22/04/2022 19 347 10774,7 8 349 10809,16 25/04/2022 8 488 14987,75 16 784 24312,39 26/04/2022 23 929 28694,21 11 608 18954,83 27/04/2022 22 811 24473,22 13 465 14030,31 28/04/2022 20 558 16907,01 21 703 21586,11 29/04/2022 8 339 10370,32 17 583 18361,64 02/05/2022 10 497 15337,12 30 1195 37266,19 03/05/2022 22 723 23189,36 10 581 18585,43 04/05/2022 16 538 16996,5 22 555 17612,59 05/05/2022 19 884 27619,78 17 391 12578,12 06/05/2022 20 811 24505,82 19 810 24556,37 09/05/2022 29 732 21913,3 0 0 0 10/05/2022 2 55 1628 20 914 27537,81 11/05/2022 4 83 2523,2 15 480 14670,19 12/05/2022 18 780 23175,98 2 15 456,75 13/05/2022 15 628 18464,9 30 1331 39751,78 16/05/2022 11 523 15948,05 16 296 9108,39 17/05/2022 0 0 0 21 829 25853,28 18/05/2022 13 468 14609,32 8 453 14334,14 19/05/2022 11 582 18165,33 20 984 31157,47 20/05/2022 20 793 24822,49 16 355 11419,36 23/05/2022 19 950 28860,62 8 224 6869,05 24/05/2022 20 835 24523,62 0 0 0 25/05/2022 4 150 4320 14 437 12804,49 26/05/2022 16 553 16565,72 30 1014 30641,15 27/05/2022 11 311 9597,9 24 539 16675,1 30/05/2022 20 792 24807,58 14 716 22444,95 31/05/2022 30 1235 37969,46 10 410 12774 01/06/2022 10 371 11137,9 17 477 14432,21 02/06/2022 24 847 25290,23 5 83 2496,15 03/06/2022 21 652 19244,24 12 194 5792,9 06/06/2022 11 548 16409,59 26 545 16261,66 07/06/2022 29 893 26313,94 0 0 0 08/06/2022 21 576 16874,73 10 255 7520,05 09/06/2022 26 565 16230,42 2 58 1667,5 10/06/2022 16 543 15458,56 2 50 1407,5 13/06/2022 27 587 15786,6 12 365 9948,99 14/06/2022 4 270 7054,51 15 690 18317,5 15/06/2022 41 785 21231,97 24 793 21521,54 16/06/2022 17 594 15786,03 10 224 5953,54 17/06/2022 0 0 0 32 1193 33110,64 20/06/2022 0 686 18710,92 0 460 12718,68 21/06/2022 0 365 9953 0 669 18475,84 22/06/2022 0 455 12478,28 0 855 23658,19 23/06/2022 14 607 16817,3 18 525 14668,5 24/06/2022 7 246 6836,51 20 569 16095,3 27/06/2022 9 200 5898,5 16 583 17342,97 28/06/2022 14 595 17355,67 17 493 14485,13 29/06/2022 16 423 12324,99 13 233 6819 30/06/2022 23 574 16517,71 18 701 20354,31

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mZuclMmZlpycnW1qZpWYZ5OWbZpox2GZl2OWxGZrlJudaWuWlppkbMebZnBml2xt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75277-groupe-ldlc-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-au-30-juin-2022.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com