GROUPE LDLC : BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2026 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ TP ICAP

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société GROUPE LDLC (FR0000075442 – ALLDL FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2026 :
- Nombre d'actions : 11 375
- Solde en espèces : 89 344,93 €
Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|78,686 titres
|1,157,947.22 EUR
|272 transactions
|VENTE
|51,095 titres
|713,560.49 EUR
|220 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8 784 titres
- 130 104,34 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/04/2026, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 12,441 titres
- 74,568.63 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
PROFIL DU GROUPE
Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.
Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.
Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com
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ACTUS
Relations investisseurs / Presse
Hélène de Watteville / Marie-Claude Triquet
hdewatteville@actus.fr / mctriquet@actus.fr
Tél. : 06 10 19 97 04 / 06 84 83 21 82
- SECURITY MASTER Key : lGyfZMZmaW7Im29xaJ2bmWGZm5uWkmGXa5aZyZJrlMiVZ3FjyGdkZ52bZnJql2dn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99221-groupe-ldlc-090726-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-au-30-juin-2026.pdf
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