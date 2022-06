GROUPE LDLC : ANIKOP, FILIALE DU GROUPE LDLC, OBTIENT LE LABEL TOUMAÏ (RSE POSITIVE) QUI VALORISE LA DÉMARCHE RSE DES ENTREPRISES

Anikop, éditeur de logiciels de gestion d'entreprise, est engagé depuis 2016 dans une transformation sociétale lui permettant aujourd'hui de recevoir sa certification « RSE POSITIVE », selon la méthodologie TOUMAÏ, appliquée au référentiel Label LUCIE 26000. Premier label RSE français, LUCIE accompagne les entreprises engagées dans des réflexions, projets ou processus destinés à progresser en responsabilité sociétale (RSE).

Composé d'une trentaine de collaborateurs, Anikop place l'Humain au centre des préoccupations. Depuis plusieurs années, la société multiplie les initiatives précurseurs. Ainsi, elle s'engage pour plus de bien-être, en faveur de l'intérêt général ou de l'environnement.

Parmi les mesures en place, on peut citer :

Une politique Qualité de Vie au Travail (QVT) novatrice : Anikop est régulièrement récompensé par ChooseMyCompany et applique depuis janvier 2021 les congés illimités pour l'ensemble de ses collaborateurs.

Un engagement dans la lutte contre le cancer auprès du Centre Léon Bérard

Une collaboration avec un ESAT (Établissement et service d'aide par le travail) lyonnais favorisant l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Un management d'accompagnement bienveillant à travers la mise en place de L'Entreprise Libérée.

Un partenariat avec une plateforme d'apiculture agissant pour la préservation de la biodiversité.

Autant d'actions qui ont permis à Anicop d'être labellisé LUCIE 26000. Pour rappel, ce référentiel est une déclinaison pratique et pragmatique de la norme ISO 26000. Il porte sur 7 thèmes : gouvernance responsable, droits des personnes, relations et conditions de travail responsables, environnement, éthique dans les relations d'affaires, intérêt des consommateurs, développement local et intérêt général.

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

