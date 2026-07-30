GROUPE LDLC : ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2026-2027

LIMONEST, LE 30 JUILLET 2026 À 17H45

CHIFFRE D'AFFAIRES DE 109,0 M€, EN REPLI DE -14,3%, LIÉ À UNE DEMANDE BTOC ATTENTISTE DANS UN CONTEXTE INFLATIONNISTE ET EN L'ABSENCE DE LANCEMENT DE NOUVELLES CARTES GRAPHIQUES

BONNE TENUE DE L'ACTIVITÉ BTOB, EN HAUSSE DE +2,9%

NORMALISATION DES STOCKS ENGAGÉE

AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE DE LA TENDANCE ENREGISTRÉE DEPUIS JUIN

CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE MARGE D'EBE 2026-2027 DANS LA CONTINUITÉ DE L'EXERCICE 2025-2026

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, déclare : « Comme anticipé, le premier trimestre de l'exercice 2026-2027 témoigne d'un environnement de marché temporairement moins favorable, toujours marqué par l'absence de sortie de nouvelles générations de cartes graphiques et par les tensions inflationnistes sur certains composants, notamment les mémoires. Dans ce contexte, le segment BtoC est resté sous pression.

L'activité BtoB affiche, quant à elle, une bonne résilience tandis que les activités de Rue du Commerce et L'Armoire de Bébé poursuivent leur excellente dynamique, illustrant la pertinence de notre modèle diversifié.

Au global, nous observons une amélioration progressive de la tendance au cours de la période, avec une inflexion notable au mois de juin qui se confirme en juillet.

L'ensemble de ces éléments conforte notre confiance dans la capacité du Groupe à suivre sa trajectoire. La normalisation de nos stocks est engagée. Ainsi, la baisse progressive de notre stock de sécurité, déjà aux alentours de 10%, a mécaniquement un effet positif sur notre besoin en fonds de roulement. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1 ER TRIMESTRE (1 ER AVRIL AU 30 JUIN)

En M€ - données non auditées 2026-2027 2025-2026 Var. en % Chiffre d'affaires 1 er trimestre 109,0 127,2 -14,3% Volume d'affaires 1 er trimestre 119,0 135,2 -12,0%

Données sociales : le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026-2027 s'établit à 96,4 M€

Au 1 er trimestre 2026-2027, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 109,0 M€, contre 127,2 M€ un an plus tôt, soit un repli de -14,3%. Le volume d'affaires du Groupe, intégrant le réseau de franchises LDLC, les places de marché LDLC et Rue du Commerce, ressort à 119,0 M€, en retrait de -12,0%. Rue du Commerce se distingue avec un volume d'affaires de 6,7 M€, en croissance de +31,8%, porté par la montée en puissance de sa marketplace dont l'activité progresse de +70% sur le trimestre.

Chiffre d'affaires BtoC

En M€ - données non auditées 2026-2027 2025-2026 Var. en % 1 er trimestre 71,8 91,1 -21,2% Dont online 44,7 59,9 -25,4% Dont boutiques 27,1 31,2 -13,2%

Le chiffre d'affaires trimestriel des activités BtoC s'élève à 71,8 M€, en recul de -21,2% par rapport au 1 er trimestre 2025-2026. Les revenus issus des boutiques et de l'activité online sont en baisse respective de -13,2% et de -25,4%, avec toutefois une amélioration sensible en fin de période, particulièrement marquée depuis juin et confirmée en juillet.

Ce repli, dont l'ampleur tient au cumul de plusieurs facteurs conjoncturels sur un même trimestre, résulte de l'absence de lancement de nouveaux produits à fort potentiel, en particulier de nouveaux modèles de cartes graphiques Nvidia, qui pénalise les ventes de ces produits comme celles des PC assemblés, ainsi qu'un environnement tarifaire toujours inflationniste, sous l'effet de l'explosion de la demande en puces mémoire pour le secteur de l'IA, qui renforce l'attentisme des consommateurs.

Cette évolution doit également être appréciée au regard d'un effet de base défavorable pour l'activité online, le 1 er trimestre 2025-2026 ayant enregistré une croissance soutenue de +19,0%.

Chiffre d'affaires BtoB

En M€ - données non auditées 2026-2027 2025-2026 Var. en % 1 er trimestre 34,2 33,2 +2,9%

Les activités BtoB enregistrent un chiffre d'affaires de 34,2 M€ au 1 er trimestre 2026-2027, contre 33,2 M€ un an plus tôt, soit une hausse de +2,9%. Cette bonne tenue de l'activité reflète les besoins structurels d'équipement des entreprises ainsi que la nécessité de moderniser et de sécuriser leurs parcs informatiques.

Chiffre d'affaires autres activités

En M€ - données non auditées 2026-2027 2025-2026 Var. en % 1 er trimestre 3,1 2,9 +7,5% Dont L'Armoire de Bébé 2,4 1,9 +26,1%

Les autres activités totalisent 3,1 M€ de chiffre d'affaires (+7,5%). L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, confirme son fort développement avec un chiffre d'affaires de 2,4 M€, en croissance de +26,1%. Cette performance témoigne du travail engagé sur la boutique en ligne larmoiredebebe.com et de l'enrichissement des gammes de produits.

PERSPECTIVES

Plus prononcé que celui attendu sur l'ensemble de l'année, le recul du premier trimestre ne préfigure pas la trajectoire de l'exercice. Ce constat est conforté par l'amélioration de tendance observée depuis le mois de juin.

Dans cet environnement, le Groupe LDLC réitère son objectif de préserver sa marge d'EBE dans la continuité de l'exercice 2025-2026, sous l'effet d'une stricte discipline commerciale, de la poursuite de l'optimisation des coûts et d'une gestion maîtrisée des stocks. Amorcée au premier trimestre, la normalisation de ces derniers se poursuivra sur l'exercice et soutiendra la réduction du besoin en fonds de roulement.

À moyen terme, le Groupe reste confiant dans les perspectives de rebond de la demande, porté par le lancement de nouvelles générations de cartes graphiques, l'arrivée de PC intégrant des innovations technologiques majeures, notamment liées à l'intelligence artificielle, et les besoins structurels de renouvellement des équipements informatiques.

Prochain communiqué :

Le 29 octobre 2026 après Bourse, chiffre d'affaires du 2 e trimestre 2026-2027

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 14 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Hélène de Watteville / Marie-Claude Triquet

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Tél. : 06 10 19 97 04 / 06 84 83 21 82