GROUPE LDLC : ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE 2024-2025

LIMONEST, LE 31 OCTOBRE 2024 À 17H45

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL CONSOLIDÉ DE 243,7 M€

ACTIVITÉ IMPACTÉE PAR LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE

PERSPECTIVES DE MARCHÉ TOUJOURS SOLIDES À MOYEN TERME

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, déclare : « Le Groupe LDLC enregistre un chiffre d'affaires de 243,7 M€ au 1 er semestre 2024-2025, en repli de -8,7% comparé au 1 er semestre 2023-2024.

Au-delà de l'effet de base exigeant du 2 ème trimestre, l'activité a pâti d'un environnement économique tendu et d'un contexte politique complexe en France pendant l'été. Ainsi, la pression sur la demande s'est poursuivie, tant sur le segment BtoB que sur celui du BtoC, se traduisant par un report des investissements et des dépenses de consommation.

La marque Rue du Commerce contribue depuis le 2 ème trimestre à l'activité du Groupe. La stratégie du Groupe LDLC est de profiter de cette marque pour accélérer le développement de la galerie à moyen terme et en faire le site généraliste du Groupe, avec pour objectif de renforcer son positionnement dans le BtoC, particulièrement vis-à-vis du Grand Public, et d'optimiser la profitabilité.

Si les fondamentaux du secteur des équipements high-tech restent solides, portés par le cycle de renouvellement des équipements et l'innovation, le niveau d'activité du 1 er semestre devrait mécaniquement peser sur la profitabilité du Groupe sur la période. Cependant, fort d'une assise financière solide, le Groupe LDLC dispose de tous les atouts pour résister à ce contexte, saisir les opportunités de croissance et surperformer le marché sur le long terme. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1 ER SEMESTRE (1 ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE) – NON AUDITÉ

En M€ - données non auditées 2024-2025 2023-2024 Var. en % Chiffre d'affaires 1 er trimestre 118,1 126,9 -6,9% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 125,6 139,9 -10,3% Cumul 1 er semestre 243,7 266,9 -8,7%

Information semestrielle, données sociales : le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024-2025 s'établit à 212,4 M€

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024-2025 à 243,7 M€

Au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires semestriel s'est établi à 243,7 M€, en recul de -8,7% par rapport au 1 er semestre 2023-2024. À périmètre constant (hors impact de Rue du Commerce intégré depuis le 10 juillet 2024), le chiffre d'affaires est en recul de -9,1%. Au-delà d'un contexte économique et politique difficile, le 2 ème trimestre est également impacté par un effet de base exigeant du fait d'un retour de la croissance observé au 2 ème trimestre 2023-2024 (+9,7% de croissance publiée et +4,4% de croissance organique).

Les activités BtoC enregistrent un chiffre d'affaires de 167,4 M€ en retrait de -6,2% par rapport au 1 er semestre 2023-2024 et de -6,9% à périmètre constant. Les revenus issus des boutiques affichent une croissance de +3,8%, fruit des investissements réalisés par le Groupe pour renforcer son maillage territorial et privilégier la proximité clients. La contribution de Rue du Commerce, intégré depuis le 10 juillet 2024, s'élève à 1,2 M€ sur le semestre et témoigne de la volonté du Groupe de ne pas chercher à soutenir la vente directe de produits high-tech à bas prix non contributifs aux marges.

Le volumes d'affaires du Groupe, comptant le réseau de franchises LDLC et les places de marché LDLC et Rue du Commerce, s'élève à 255,5 M€ (dont une contribution de 3,3 M€ de Rue du Commerce) en repli de -7,9% et de

-9,1% à périmètre constant.

Les activités BtoB réalisent un chiffre d'affaires de 70,2 M€ au 1 er semestre 2024-2025 contre 81,3 M€ sur la même période en 2023-2024 (-13,7%). L'activité est toujours impactée par un contexte macroéconomique difficile incitant à la prudence et au report des investissements des entreprises.

Les autres activités sont en recul de -12,6%, à 6,1 M€ comparé à 7,0 M€ au 1 er semestre 2023-2024. L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, enregistre un chiffre d'affaires de 4,2 M€ comparé à 4,6 M€ au 1 er semestre 2023-2024.

Perspectives

La conjoncture politique et économique a pesé au global sur la demande et allongé le cycle de renouvellement des produits high-tech, impactant inévitablement le niveau d'activité du Groupe LDLC. Ce manque d'activité qui touche tous les acteurs du secteur, pèsera mécaniquement sur la profitabilité du Groupe au 1 er semestre.

Le Groupe évolue sur des marchés intrinsèquement porteurs. Avec son réseau de boutiques, un outil logistique de pointe, une base clientèle et une assise financière solide, le Groupe LDLC dispose de tous les atouts pour bénéficier pleinement du prochain cycle de croissance et retrouver sur le moyen terme ses niveaux de profitabilité normatifs.

Prochain communiqué

Le 5 décembre 2024 après Bourse, résultats du 1 er semestre 2024-2025

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

