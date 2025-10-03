Groupe ICAPE - Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Fontenay-aux-Roses, France, 17h45 CEST, le 3 octobre 2025 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB ») et de pièces électromécaniques à façon, annonce aujourd’hui la mise à disposition auprès du public et le dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers de son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet du Groupe, dans la rubrique Documentation/Rapports Financiers.
Pour recevoir toute l'information financière du Groupe ICAPE en temps réel, faites-en la demande par mail à icape@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.
