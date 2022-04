Groupe HIOLLE Industries : Résultats 2021

2021, une année de croissance organique et de rentabilité



Valenciennes, le 7 avril 2022 - Le Groupe HIOLLE Industries publie des résultats 2021 bien au-delà des objectifs fixés. Avec un résultat net de 5 309 K€, le Groupe affiche une rentabilité nette de près de 6 %.





Activité 2021



2021 est résolument une année de croissance et de rentabilité pour le Groupe HIOLLE Industries.



HIOLLE Industries enregistre ainsi pour l’exercice 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 88 890 K€, en hausse de 19 % par rapport à 2020 (et +3,6% par rapport à 2019).



L’EBITDA, en forte progression, s’établit à 12 221 K€ contre 4 460 K€ en 2020.



Le résultat opérationnel s’établit à 7 255 K€, pour une rentabilité de 8,3 %.



Après déduction des charges financières et de la charge d’impôt pour un montant total de 1 946 K€, le résultat net ressort à 5 309 K€, présentant une rentabilité nette proche de 6 %.



Le secteur « Ferroviaire et Aéronautique » (73 % du chiffre d’affaires consolidé) présente une progression de son chiffre d’affaires de 22 % et maintient donc fidèlement une tendance haussière qui fut au rendez-vous toute l’année, tant pour les activités ferroviaires qu’aéronautiques. Ce secteur génère sur 2021 un EBIDTA de 8 333 K€.