Groupe HIOLLE Industries : Résultats 2020

Résultats 2020

Valenciennes, le 15 avril 2021 - Le Groupe HIOLLE Industries, malgré une baisse de son chiffre d'affaires de 13 % liée à la crise sanitaire, affiche pour 2020 un résultat net équilibré.



En milliers d'euros 2020 2019 Var.

Chiffre d'affaires consolidé 74 655 85 832 - 13.0 %

Secteur Services et Environnement 21 769 27 297

Secteur Ferroviaire et Aéronautique 52 886 58 535

EBITDA 4 460 7 538 - 40.8 %

Secteur Services et Environnement 606 2 231

Secteur Ferroviaire et Aéronautique 3 854 5 307

Résultat opérationnel 1 085 3 662 - 70.4 %

Secteur Services et Environnement - 696 84

Secteur Ferroviaire et Aéronautique 1 780 3 578

Résultat net 79 2 088 - 96.2 %

Résultat net part du Groupe 4 1 925

Capitaux Propres 31 963 32 414

Endettement financier 25 716 10 596

Trésorerie active 15 294 7 548



Activité 2020

HIOLLE Industries enregistre pour l'exercice 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 74 655 K€, en baisse de 13 % par rapport à 2019.

L'année 2020 a été une année très particulière marquée par la pandémie mondiale. Cependant le Groupe a prouvé au cours de cet exercice sa capacité à s'adapter et sa résilience face à une crise majeure.

L'EBITDA s'établit à 4 460 K€ contre 7 538 K€ en 2019.

Le résultat opérationnel est impacté par la baisse significative du chiffre d'affaires, les arrêts ou ralentissements de production liés aux confinements successifs et aux restrictions sanitaires.