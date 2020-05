Groupe HIOLLE Industries : Résultats 2019

Valenciennes, le 07 Mai 2020 - Le Groupe HIOLLE Industries présente sur 2019 une année de maintien de son développement avec un chiffre d'affaires stable, une rentabilité opérationnelle courante de 5.4 % et un résultat net conforme aux performances de l'industrie.

En milliers d'euros 2019 2018 Var.

Chiffre d'affaires consolidé 85 832 85 773 + 0.1 %

Secteur Services et Environnement 27 297 28 021 - 2.6 %

Secteur Ferroviaire et Aéronautique 58 535 57 752 + 1.4 %

EBITDA 7 538 6 863 + 9.8 %

Secteur Services et Environnement 2 231 1 285 + 73.6 %

Secteur Ferroviaire et Aéronautique 5 307 5 578 - 4.9 %

Résultat opérationnel courant 4 648 5 028 - 7.6 %

Résultat opérationnel 3 662 5 028 - 27.2 %

Résultat net 2 088 3 609 - 42.1 %

Résultat net part du Groupe 1 925 3 476 - 44.6 %

Capitaux Propres 32 414 31 767

Endettement financier 10 596 8 244

Trésorerie active 7 548 7 043



Activité 2019

HIOLLE Industries enregistre pour l'exercice 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 85 832 K€, stable par rapport à 2018.

L'EBITDA s'établit à 7 538 K€ contre 6 863 K€ en 2018. La hausse est principalement due à l'application de la norme IFRS 16 qui transforme les contrats de locations immobilières en droits d'utilisation activables et amortissables. Avant impact de cette nouvelle norme, l'EBITDA s'élève à 6 198 K€.