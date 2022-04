Groupe HIOLLE INDUSTRIES : mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2021

La société annonce avoir procédé en date du 28 avril 2022 à la diffusion effective et intégrale et au dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers de son Rapport Financier Annuel au 31 Décembre 2021.



Celui-ci peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse : www.hiolleindustries.com

en Actualités et sous la rubrique : « Finance / Informations réglementées / Communiqués financiers / Communiqués sur les résultats ».